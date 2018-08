Pleno de Sevilla aprueba un préstamo de 1,5 millones para continuar con la compra de viviendas a privados para Emvisesa

Publicado 27/07/2018 13:40:40 CET

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ha aprobado, con el voto favorable de PSOE, PP y Cs y la abstención de Participa Sevilla e IU, autorizar al desarrollo de una línea de préstamo hipotecario para financiar la continuación del programa de captación de viviendas vacías en venta a través de la compra por parte de Emvisesa, que necesitaría una financiación de 1,5 millones de euros.

La concejal de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño, resalta que la adquisición de las viviendas se dirige de forma prioritaria a colectivos especialmente necesitados y se ha realizado por este sistema como mecanismo "más rápido" ante la urgencia existente. Además, ha puesto en valor el desarrollo del nuevo Plan Municipal de la Vivienda, que subraya que ha sido muy participado y dará soluciones a la situación de los sevillanos.

La concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato afirma que no puede votar en contra de la ampliación del parque público, pero considera que hay "muchos aspectos" que no comparte, como la financiación, al entender que hay alternativas para no endeudar al Ayuntamiento. "Nos dejan el dinero para que les compremos sus viviendas, después de que se han lucrado del dolor de las familias. La banca siempre gana", advierte, a la par que advierte de falta de transparencia del programa.

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, quien ha criticado la "falta de participación" en el Plan de la Vivienda presentado, ha señalado que "no le cuadran los números" en el programa de captación de viviendas, al depender de "un sinfín de imponderables". Además, no entiende cómo hay entidades financieras que a principio del mandato dijeran que no tenían viviendas y ahora "de repente sí para que el Ayuntamiento lo compre", lo que considera "el timo de la estampita".

Al respecto, el alcalde, Juan Espadas, ha pedido no realizar discursos "pueriles o demagógicos" y asegura que las viviendas son privadas y no de bancos. Recuerda que se necesita financiación para realizar las operaciones, teniendo en cuenta que la inversión en vivienda se amortiza en una serie de años, igual que las infraestructuras, "por sentido común".

MUJER, PAJARITOS, TAXI Y EL MUSEO DE LA ESPERANZA DE TRIANA

Además, el Pleno ha acordado las modificaciones presupuestarias planteadas para un nuevo programa de subvenciones para la lucha contra la violencia de género (300.000 euros), el convenio con ONU Hábitat (200.000 euros), para los realojos de Los Pajaritos (350.000 euros), la modernización del taxi (450.000 euros), el programa ayudas sociales para la adquisición de productos de primera necesidad (60.000 euros), la financiación de Fibes (1.053.541 euros), para el proyecto museístico de la Hermandad de la Esperanza de Triana (60.000 euros) y para las cuotas de amortización del préstamo estatal para la extinta sociedad Sevilla Global (113.000 euros), entre otros.

El concejal de Hacienda, el socialista Joaquín Castillo, ha explicado que las partidas de las que se minoran no pone en riesgo los programas de los que se detraen.

Moreno, a favor de que se aporten fondos al museo de la Esperanza de Triana, ha apostando por que se haga con criterios objetivos de igualdad entre todas las hermandades, algo que ha compartido Rojas, quien además no entiende la retirada de fondos a la Gerencia de Urbanismo de más de 1,8 millones de euros, el diez por ciento de las transferencias a ésta, y critica que se le retire fondos de partidas introducidas en el presupuesto por IU.

De su lado, el concejal del PP Rafael Belmonte ha criticado la falta de modelo del gobierno socialista y los asuntos "sin resolver". Igualmente, el edil de Cs Javier Moyano se pregunta si no son necesarios ahora esos fondos para la Gerencia de Urbanismo y señala que la gestión presupuestaria del PSOE está siendo "lamentable".

Paralelamente, el Pleno ha aprobado definitivamente el estudio de detalle de las parcelas 4.1 y 4.2 de la Zona AP-2 del Plan

Especial del Puerto de Sevilla y se ha dado luz verde a autorizar a Emasesa a realizar una operación de financiación sin intereses al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) por valor de 250.000 euros para mejorar mediante drones la inspección de colectores y otros lugares de confinamiento.

También, se ha acordado solicitar un cambio en el calendario de apertura de domingos y festivos, con la permuta del día 15 de agosto por el día 30 de junio, ya que "en agosto gran parte de la ciudad se encuentra normalmente fuera y de vacaciones", explica Castreño. Sin embargo, Participa Sevilla e IU se han mostrado en contra al entender que no se tienen en cuenta los derechos de los trabajadores, mientras que Cs defiende que al trasladarlo a un día en el que hay rebajas sí se favorece que las compras se realicen en personas y en comercios de cercanía.