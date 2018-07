Pleno tumba la moción de Cs para expulsar a Solidaridad del Taxi con acusaciones cruzadas respecto a legalidad

Publicado 29/06/2018 15:42:10 CET

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado la moción de Cs con la que se pretendía instar a la Junta de Gobierno Municipal a que, de forma cautelar, se cese del consejo de gobierno del Instituto del Taxi a los miembros de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi hasta que se resuelva la causa judicial abierta en el marco de la investigación de los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones en la parada de taxis del aeropuerto.

Mientras que desde Cs se llamaba a "preservar la limpieza de las instituciones y el buen nombre de los profesionales del taxi de esta ciudad", indicando que el secretario general del Consistorio avalada la presentación de la moción, el resto de partidos ponía en duda su legalidad e instaba a llevar el tema al Instituto como órgano competente para ello, tras hacer referencia a un informe en esta línea de esta entidad.

En su intervención, el concejal de Cs Javier Moyano ha afirmado que el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), tiene "la potestad de cesar y la limpieza de las instituciones es un buen motivo", por lo que pedía una "decisión ejemplarizante, legal y necesaria para levantar las alfombras".

"Quienes están acusados de pertenecer a una organización criminal se encuentran en el órgano que decide la gestión y las sanciones. El lobo cuidando de las ovejas. No se puede permitir que el PSOE permita que sus amigos campen a sus anchas en perjuicio de taxistas, ciudadanos y visitantes. Si no los expulsa, estará amparando a la mafia del aeropuerto", sentencia.

Según asegura, Cs viene a "echar a los taxistas mafiosos, tras una época de silencio, a la par que ha hecho referencia a la amistad entre Cabrera y el responsable de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, y ha criticado al PP por votar en contra, apuntando a "la empatía de un partido condenado por ser organización criminal y quienes están siendo juzgados por lo mismo. Ante ello, el PP ha exigido unas disculpas que han sido negadas por Cs, que entiende que "no hay ninguna falacia" en sus palabras.

CABRERA: "CS ESTÁ HACIENDO POPULISMO"

De su lado, Cabrera ha dejado claro que no se puede expulsar de acuerdo a la normativa, recuerda que "si no existe una condena a la asociación no puede ser expulsada" y pide respeto para el Instituto del Taxi como órgano competente. "Lo que estáis haciendo con este tema es populismo", critica.

Asegura que conoce la situación del aeropuerto y señala que este gobierno ha puesto "una unidad de Policía Local exclusiva y es el que más denuncias está tramitando". Por último, ha recordado que se querellará contra "todos aquellos que pongan en duda" su honorabilidad.

PP RESPETA LA LEGALIDAD Y DICE QUE LA MOCIÓN "NO ES VIABLE"

El concejal del PP Jaime Ruiz ha mostrado su "respeto absoluto al principio de legalidad y a la desconcentración en las funciones que debe tener el Instituto como órgano creado para solventar los problemas del sector". Tras apuntar al informe de Secretaría al respecto, afirma que "esta claro que ese cese no es viable legalmente".

En este marco, ha preguntando a Cs por qué no ha llevado esta propuesta en el Instituto, "que, por ciento, hace siete meses que no se reúne", para que fuera debatida, "tal como el Ayuntamiento decidió en su momento". "Sólo busca la notoriedad en prensa y ganar titulares. Hay que ir al fondo y no a la forma", insiste.

PARTICIPA PIDE "NO PUENTEAR" AL INSTITUTO

El concejal de Participa Julián Moreno dice que se está "estigmatizando" a todo el colectivo e indica que hay un informe del secretario del Instituto del Taxi que señala que sólo se puede expulsar por decisión de este órgano o por resolución judicial, por lo que pide "no puentear a esta entidad". "Hay que debatirlo en su seno. Hay cosas que debatir, pero este no es el modo adecuado", recalca.

Apuesta por que el sector se gestione desde el Instituto, defiende el servicio público frente a "grandes empresas que precarizan y tributan en paraísos fiscales" y critica que se estigmatice al sector "porque haya unos pocos que lo estén haciendo mal". "Cuando haya una sentencia, se echarán si son culpables", concluye.

IU: "CON EL ARGUMENTO DE CS, TAMBIÉN HABRÍA QUE EXPULSAR AL PP"

La edil de IU Eva Oliva dice que "evidentemente" el Ayuntamiento tiene que tomar decisiones contundentes en el aeropuerto, mencionando más presencia policial, pero considera que la propuesta de Cs no es la solución. Afirma que este Pleno no es el que tiene que mandatar a la junta de gobierno a que los eche y advierte de que, además, si se les echaran, "no se acaba con el problema porque ese está en el aeropuerto".

También insta a plantearse si toda la asociación es "corrupta para expulsarlos a todos o solo a quienes lo representan en el Instituto del Taxi". "Por esa regla de tres el PP, que está enjuiciado y condenado por una trama criminal, debería estar fuera", añade.

MEJORAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA

Por otra parte, el Pleno ha aprobado uno sólo de los puntos de la segunda de las mociones ordinarias planteada por Cs y que iba dirigida a poner en marcha un plan de actuación para la mejora de la conservación patrimonial de la Plaza de España. Así, se ha acordado por unanimidad instar a la delegación competente a que se asegure el mantenimiento del conjunto y se reduzcan "al mínimo" los tiempos de respuesta para las reparaciones necesarias.

De otro lado, ha sido rechazada la propuesta, con el voto contrario de PSOE, Participa e IU y el voto favorable de PP y Cs, sobre extremar en la Plaza de España las medidas de seguridad contra la venta ilegal ambulante.

Igualmente, todos los partidos, a excepción de Cs, han rechazado también la creación de una entidad administrativa, con dotación presupuestaría propia, de la que formen parte las distintas Administraciones con intereses en este espacio, para la correcta conservación del monumento.