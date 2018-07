Podemos, abierto a un acuerdo con PSOE y más fuerzas si se abstiene C's

Actualizado 21/12/2015 11:26:05 CET

Reconoce que donde ha habido confluencia con otras fuerzas "ha funcionado todo muy bien"

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos Andalucía y vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha considerado este lunes, el día después de las elecciones generales del 20D, que sería "interesante", de cara a formar Gobierno, la posibilidad de que Podemos llegue a un acuerdo con el PSOE junto a más fuerzas de izquierdas que han logrado representación en el Congreso en el caso de que Ciudadanos (C's) se abstuviera.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Moreno Yagüe ha explicado que para esclarecer este escenario "habrá que ver las posiciones de unos y otros", pero que en principio esa posibilidad "sería interesante".

No obstante, señala que el voto en contra de C's "podría conformar mayorías diferentes", por eso incide en que "hasta que los negociadores no empiecen a sentarse con los demás a hablar, no hay mucho que decir".

Además, ha recordado que, como defendió el partido en Andalucía desde que se celebraron las autonómicas hasta que se conformó el Ejecutivo andaluz, "existe la necesidad de formar un gobierno, pero no es lo primero, un Parlamento puede legislar sin un gobierno".

Opinando sobre los resultados que habrían obtenido Podemos de haber confluido con otras fuerzas en más territorios en esta cita con las urnas, Moreno Yagüe ha señalado que "ahora, a toro pasado, de nada nos vale quejarnos de lo hecho" cuando ha reconocido que donde sí ha habido confluencia "ha funcionado todo muy bien".

A su juicio, el escenario parlamentario que se ha abierto en el país tras el 20D es "magnífico" desde el punto de vista de la democracia parlamentaria, porque "los ciudadanos han dicho a los políticos que este es el Parlamento que se constituye y que van a tener que parlamentar a partir de ahora".

Ahora, para Podemos Andalucía, "todos los partidos debemos hacer un esfuerzo para dirigirnos a una concepción danesa de la política, donde el conjunto de partidos se ponen de acuerdo para buscar los intereses comunes y quien sale siempre beneficiado es el ciudadano".

Podemos Andalucía defiende que el sistema electoral debe ser "más proporcional" para que la voz, opinión y elección que hacen los ciudadanos "sea mas realista". "Estamos en 2015 y existen muchísimas más posibilidades", ha considerado Moreno Yagüe para subrayar que ahora, con 69 diputados de Podemos en el Congreso, será más fácil defender este extremo que desde la calle.

CUESTIÓN TERRITORIAL

Asimismo, después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmara tras conocer los resultados que lo primero para Podemos es abordar los cambios constitucionales "imprescindibles", Moreno Yagüe ha explicado que "antes de firmar cualquier cosa en un documento que no se traduzca luego en efectos reales, el nuevo Congreso de los Diputados debe proceder de manera inmediata a modificar leyes que han calado muy mal en la sociedad" como por ejemplo la ley mordaza, así como abordar la cuestión territorial, que ha sido "un elemento esencial de estas elecciones".

Ha recordado que Podemos aboga abiertamente por el derecho a decidir y ha asegurado que, desde la Cámara baja, "lo transformaremos realmente en el derecho a decidir de los ciudadanos porque tenemos que resolver el problema de la articulación del poder territorial en este país, a eso se refiere Iglesias".

"Tenemos que sentarnos hablar y desarrollar todas las reformas posibles dentro del marco constitucional", ha defendido Moreno Yagüe antes de reconocer que "es bastante difícil por la composición del Senado, pero los ciudadanos dicen que vamos a tener llevarnos bien, parlamentar y llegar a múltiples acuerdos en todas las materias, y la territorial es la más importante".

Para Moreno Yagüe, el derecho de los ciudadanos a decidir es un elemento "fundamental" e "incuestionable", más cuando "el 80 por ciento de los ciudadanos en Cataluña han dicho que quieren opinar, eso no se puede obviar".

Y es que, según Podemos Andalucía, "cuando articulemos las relaciones territoriales de manera coherente de acuerdo a los sentimientos y las necesidades de los ciudadanos de cada territorio, habremos resuelto uno de principales problemas a los que nos hemos enfrentado en estos tiempos".

"Estas elecciones han estado muy marcadas por el problema de Cataluña y eso se puede resolver incluso sin necesidad de reformas constitucionales, y también en los próximos días Podemos propondrá soluciones que pueden articularse incluso sin la necesidad de un referéndum", ha explicado el dirigente de la formación morada.