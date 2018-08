PP acusa al alcalde de El Pedroso de "vetar" a oposición y vecinos en los plenos al convocarlos por la mañana

Publicado 14/08/2018 12:41:27 CET

El PP de El Pedroso (Sevilla) ha denunciado este martes que el alcalde del municipio quiere "vetar e impedir la labor de la oposición y el acceso de los vecinos al ayuntamiento al convocar los plenos en horario de mañana, cuando ni los concejales de la oposición ni los vecinos pueden asistir por estar en horario laboral".

En un comunicado, la portavoz del grupo popular en El Pedroso, Susana Pérez, ha manifestado que han solicitado en numerosas ocasiones la celebración de los plenos en horario de tarde, como han hecho siempre los gobiernos anteriores. "El objetivo es claro y absolutamente lógico y es que todos los representantes públicos puedan asistir además de ejercer nuestra labor de oposición y que incluso los vecinos puedan acudir a este importante foro de la vida municipal", ha apuntado.

Ha añadido que, sin embargo, y a pesar de la lógica y de las reiteras peticiones por parte del grupo popular, el alcalde ha vuelto a convocar en el mes de agosto el pleno por la mañana, "impidiendo así a los concejales y a los vecinos su asistencia, ya que al ser en horario laboral, la mayoría estamos trabajando y nos es imposible asistir".

Para la portavoz popular, "se trata del segundo pleno que convoca por la mañana y nos tememos que se va a convertir en una práctica habitual del gobierno municipal".

A su juicio, de esta manera, el alcalde está "confeccionando sus propios plenos a su medida y en la que sólo caben dos razones: para no trabajar por la tarde puesto que todos los miembros del gobierno municipal trabajan en el ayuntamiento y así no tienen que dedicar una de sus tardes 'libres' a los plenos o porque claramente no quieren escuchar lo que ni los concejales del PP ni los vecinos les queremos decir sobre su pésima gestión".

Pérez ha señalado que "el alcalde podría estar vulnerando los derechos de la oposición para poder ejercer nuestra labor como representantes municipales", de manera que van a reclamar una vez más al gobierno municipal que "respete los valores democráticos y representativos y ofrezca absoluta transparencia de su gestión municipal convocando de nuevo los plenos por las tardes".