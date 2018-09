El PP asegura que Mercasevilla "roza la quiebra técnica" con pérdidas "acumuladas" de cinco millones de euros

Actualizado 27/01/2010 19:36:37 CET

Critica el "show" de Montaño y cree que la auditoría externa "muestra" los delitos societarios ya detectados por los populares

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, "roza la quiebra técnica" al sumar su "acumulado de pérdidas" casi cinco millones de euros como resultado de la "pésima gestión", la "ingeniería contable" desplegada por el ex director general Fernando Mellet y otras "contingencias" como la disolución de la fundación socioasistencial, según advirtió hoy el consejero de esta empresa y concejal del PP Beltrán Pérez, tras conocer la auditoría externa elaborada por 'Deloitte'.

A lo largo de una sesión que se ha prolongado durante más de tres horas, el consejo de administración de Mercasevilla ha tomado hoy conocimiento del contenido de esta auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' y ya elevada al Juzgado de Instrucción número seis, que investiga tanto el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, como las irregularidades del concurso público mediante el que se adjudicó a Sanma --filial del grupo Sando-- los derechos de opción de compra de los suelos del antiguo mercado central pese a que el grupo Noga concurría con una oferta superior.

Tras esta ardua sesión, Beltrán Pérez explicó a los periodistas que la auditoría ha revelado prácticas como el registro de pasivos como "ingresos" en la contabilidad de Mercasevilla, una medida de "ingeniería contable" que ha "inflado" las cuentas generales de la empresa creando un escenario financiero "absolutamente distinto" a la "realidad". Así, destacó que el ejercicio 2008, cuando la directiva liderada por Fernando Mellet repartió dividendos de 258.000 euros, arrojó en realidad pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros.

Además, destacó que la auditoría ha detectado el gasto de "ingresos futuribles" finalmente no percibidos y advirtió de que el "acumulado de pérdidas" de Mercasevilla se eleva a 4.962.000 euros al sumar una deuda de 2,5 millones de euros y otras "contingencias" como la "liquidación" de la fundación sociasistencial, acordada por Mercasevilla tras la imputación de Mellet y Ponce y que supone una nueva carga de más de 1,2 millones de euros para la sociedad mixta.

QUIEBRA "FULMINANTE" SI LA JUNTA NO COLABORA

"La empresa roza la quiebra técnica. Las pérdidas son espectaculares", dijo Beltrán Pérez tras este consejo de administración. En ese sentido, explicó que, efectivamente, los nueve millones de euros comprometidos para las prejubilaciones del ERE de 2007 conducen a Mercasevilla a una "quiebra técnica fulminante" si la Junta de Andalucía no participa en su financiación.

Así, confirmó que, en efecto, aunque "parece que la Junta tenía la obligación" de financiar los costes de los prejubilados y en las pólizas analizadas por 'Deloitte' figura que "la Junta tiene que pagar", la auditoría no ha localizado ningún documento en el que la Administración andaluza firme su aportación económica a estos procedimientos. Tal extremo, según dijo, podría deberse a que el Gobierno andaluz "no ha respondido" a las peticiones de documentación por parte de 'Deloitte'.

No obstante, advirtió de que si Mercasevilla se ve abocada a afrontar en solitario los costes del ERE, la empresa está condenada a "la quiebra evidente", por lo que apostó por "presionar" al Gobierno andaluz para que aporte dinero para las prejubilaciones. Estos nueve millones, según dijo, constituyen una amenaza que "tenemos que procurar que desparezca".

EL "SHOW" DE MONTAÑO

Ya en el plano político, Beltrán Pérez recordó que el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Moteseirín (PSOE), "no ha estado ahí", en alusión al consejo de administración y la condición del regidor de presidente de la empresa. Monteseirín, según advirtió, "es un alcalde a la fuga. Ha tirado la toalla". Igualmente criticó, que la portavoz del Gobierno municipal de PSOE e IU-CA, Maribel Montaño (PSOE), haya protagonizado "un 'show'. Un numerito" entregando en el Juzgado de Instrucción número seis la auditoría externa, recordando que Montaño "no es nadie" en Mercasevilla y no es una concejal electa del Ayuntamiento.

Así, Beltrán Pérez advirtió de que la auditoría "muestra" los delitos societarios sospechados por el PP, dado que la situación de la empresa es fruto de "una pésima gestión" y "actuaciones ilícitas". Al respecto, advirtió de que por lo que al futuro de la empresa se refiere, el PP "va a estar con el Gobierno" local "en lo razonable" y siempre que las actuaciones salvaguarden a la empresa, pero descartó cualquier "cheque en blanco" y anunció que el PP luchará contra la "corrupción" con instrumentos como la anunciada querella por delitos societarios.

De tal forma, aseguró que el PP formulará "propuestas de crisis" y se prestará para "salvar la empresa", pero no aceptará "pactos de silencio" ni dejará de ejercer las acciones correspondientes en el esclarecimiento de los hechos.