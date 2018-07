PP-A asegura que Toscano quiere seguir de presidente de la FAMP para mantener a sus "colocados", entre ellos a su cuñada

Actualizado 22/08/2011 16:09:35 CET

Advierte de que de los 20 trabajadores de la FAMP, "no hay ni uno con otro mérito conocido que pertenecer al PSOE o estar muy próximo"

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Acción Electoral del PP-A, Patricia Navarro, ha advertido de que "el afán" que tiene el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, para seguir al frente de esta institución es que "tiene a mucha gente a la que colocar y a la que mantener en sus puestos de trabajo", entre ellos, según ha precisado, a su propia cuñada, Carmen Illana, mujer de su hermano Carlos Toscano, quien en estos momentos ostenta el cargo de directora del departamento de Programa, Innovación y Cooperación de la FAMP.

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por el senador del PP Miguel Ángel Arauz, Navarro ha dicho que su formación no va a cuestionar la capacidad de trabajo o el haber profesional de esta señora, "pero lo que no ponemos en duda, porque es un hecho objetivo, es el grado de parentesco que tiene con Toscano". Además, ha indicado que éste no es el único caso de contratación en la FAMP de alguien cercano a su presidente. "También sabemos de otros trabajadores muy vinculados y muy próximos a Toscano, incluso familiares de miembros de su propio equipo de Gobierno", ha añadido.

La dirigente 'popular', que ha indicado que éstos son "los intereses ocultos" que tiene el actual presidente de la FAMP y también alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) para postularse abiertamente para seguir en el cargo, "a sabiendas de que el PP ganó las pasadas municipales", ha asegurado que el sistema de acceso a los puertos ofertados por la FAMP siempre ha sido "el mismo". Según ha subrayado, "de los más de 20 trabajadores que tiene la FAMP, no hay ni uno de los que se conozca otro mérito que el de pertenecer al PSOE o estar muy próximos al partido".

En opinión de la dirigente 'popular', todos estos empleados han accedido a sus puestos de trabajo "designados a dedo" y por una cuestión "meramente de confianza política", cuando, según ha indicado, debería primar la capacidad técnica. "Están más que claras las razones que tiene Toscano para auto-promocionarse como el presente y el futuro de la FAMP. Es comprensible que sea así porque el único interés que le mueve es el de seguir controlando este chiringuito", ha apostillado.

Asimismo, ha destacado que tanto el PP andaluz como su presidente, Javier Arenas, han expresado en más de una ocasión la voluntad de darle "un giro de 180 grados" a esta institución que, hasta ahora, ha servido únicamente como "colocadero" del PSOE. Al hilo de ello, ha insistido en que los 'populares' pretenden dotarla de mayor entidad institucional y hacer que sirva para lo que se creó: "defender el interés general de los municipios y provincias andaluzas".

NO DESCARTAN "MEDIDAS DE PRESIÓN"

De igual modo, Navarro ha dicho que su formación sigue esperando que Toscano convoque cuanto antes la asamblea de la FAMP, ya que, a su juicio, el municipalismo "no está en disposición de esperar ni un día más con los problemas tan graves que están sufriendo los ayuntamientos y diputaciones de endeudamiento, recortes en sus ingresos y merma en sus recursos". Además, ha añadido que si dicha convocatoria no se produce en breve, los alcaldes 'populares' no descartan llevar a cabo "medida de presión".

En esta línea, ha acusado al secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Juan Manuel Fernández, de haber mentido sobre los plazos y los procedimientos para convocar la asamblea de la FAMP. Por ello, ha repartido a los medios presentes en la rueda de prensa una fotocopia de los estatutos de la FAMP, precisando que en el artículo 18.4 se establece que "la convocatoria de una asamblea de la FEMP, cualquiera que sea su carácter, implicará la convocatoria de la asamblea de la FAMP para su previa celebración".

Tras asegurar que dicho artículo "no deja lugar a dudas" y que ningún sitio aparece que existan tres meses de plazo desde que se celebran las municipales, la vicesecretaria de Acción Electoral del PP-A ha considerado que Toscano está cometiendo "una ilegalidad y una irregularidad estatutaria". Por ello, a instando a Fernández a que "se lea bien los estatutos, y sí ya lo ha hecho, a que los interprete adecuadamente y no a su antojo".

Finalmente, ha demandado también al dirigente socialista que pida a Toscano que "deje ya la calculadora para ver si le salen las cuentas de los votos para presidir la FAMP y convoque, de una vez por todas la asamblea, cumpliendo así la normativa", ha concluido Navarro.