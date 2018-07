El PP avisa del "vencimiento" del plazo fijado para los fondos europeos de la Sierra Sur sin "nada" entregado

Publicado 03/07/2018 18:03:15 CET

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha advertido este martes de que ya ha "vencido" el último plazo concedido por la Junta de Andalucía para que la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur hubiese cumplimentado todos los requisitos y documentos necesarios para acceder a los fondos europeos asignados a la estrategia de desarrollo local de la zona, toda vez que no habría sido entregado "ni un papel" y los populares reclamarán explicaciones a los dirigentes socialistas de la Junta y la Diputación provincial.

En rueda de prensa, Virginia Pérez ha aludido al conflicto suscitado en la comarca de la Sierra Sur respecto a la estrategia de desarrollo local de la zona, promovida por la Junta de Andalucía, dotada con 4,6 millones de euros procedentes de los fondos europeos y cuya ejecución debería haber sido resuelta mediante una convocatoria destinada a la elección de una entidad que asumiese su ejecución.

Y es que si bien el grupo de desarrollo rural (GDR) de la Sierra Sur venía logrando hacerse con la ejecución de este tipo de estrategias financiadas con ayudas europeas, la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de la zona ha perdido la condición de GDR y, por ende, no puede acceder a la ejecución de estos 4,6 millones de euros de subvenciones comunitarias.

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur, en concreto, perdió su condición de GDR como consecuencia de las incidencias detectadas en la justificación del gasto de otras ayudas concedidas anteriormente a la entidad, extremo tras el cual no pocas voces vienen advirtiendo de la posibilidad de que la comarca pierda los 4,6 millones de euros asignados a la misma merced a la distribución de los fondos europeos con los que cuenta Andalucía.

Más aún, el PP alertaba de que la Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra Sur llevaría "desde 2014" sin presentar sus cuentas y desde mayo de 2013 adeudaría "nóminas y seguros sociales". La entidad, según las populares, ha reconocido deudas por un importe de más de 1,13 millones de euros, entre las que figuran principalmente unos 450.000 euros de "subvenciones no justificadas", 295.000 euros por "impagos" a trabajadores o 341.000 euros derivados de una póliza contratada con un banco.

OTRA CONVOCATORIA

Dado el caso, a finales de diciembre la Junta de Andalucía defendía que estaba trabajando en una serie de "modificaciones normativas" que permitiesen una "nueva convocatoria extraordinaria" de selección de un grupo de desarrollo rural candidato para la elaboración y posterior ejecución de la estrategia de desarrollo local de la zona rural.

Al respecto, la propia Virginia Pérez aseguraba después que la Asociación de Desarrollo Rural, presidida por el alcalde de Los Corrales, Juan Manuel Heredia (PSOE), y cuyo gerente es el exalcalde socialista de Estepa Juan García Baena, promovían una operación para intentar solucionar la situación mediante un aval del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) que garantizase el pago de las cuentas pendientes de la entidad, extremo este último que confirmaban a Europa Press fuentes de la entidad.

Ahora, Virginia Pérez ha avisado de que el pasado 30 de junio "venció" el último plazo habilitado por la Junta de Andalucía para que la Asociación de Desarrollo Rural tuviese cumplimentados todos los requisitos para acceder a los citados fondos, incluyendo el mencionado aval del Opaef, pero a tal fecha "no se ha entregado ni un papel".

"NO SE HA HECHO NADA"

"No existe ningún tipo de voluntad de corregir la nefasta gestión de la Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra Sur", ha enfatizado Virginia Pérez, alertando de que "no se ha hecho nada" para aspectos como el aval del Opaef y como consecuencia de la "nefasta gestión" del PSOE, tal comarca se arriesga a perder los 4,6 millones de euros que le corresponderían merced al reparto de los fondos europeos.

Dado el caso, ha avisado de que los populares van a reclamar a la Junta de Andalucía que "cumpla" la proposición no de Ley de carácter no vinculante aprobada en el Parlamento a instancias del PP para que, en el caso de que la Sierra Sur de Sevilla pierda tales fondos, el Gobierno andaluz promueva una modificación presupuestaria en las cuentas autonómicas para aprovisionar una inyección económica de 4,6 millones de euros en la citada comarca en sustitución de las subvenciones europeas. Además, los populares reclamarán "explicaciones" al Gobierno socialista de la Diputación, para que aclare el motivo por el que no habría sido formalizado el mencionado aval del Opaef.