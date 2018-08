PP de Coria del Río (Sevilla) reclama al Ayuntamiento la reactivación del protocolo de terrenos contaminados

Publicado 02/08/2018 16:54:27 CET

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP de Coria del Río (Sevilla) ha denunciado este jueves de que el alcalde, Modesto González (PA), "no ha contado toda la verdad sobre la contaminación por gases" en una zona del municipio y le ha exigido la reactivación del protocolo de terrenos contaminados.

En un comunicado, el Grupo Popular ha criticado que el alcalde no advirtiera, con motivo de la Junta de Seguridad, sobre los informes del técnico municipal señalando la existencia de terrenos contaminados y destacando asimismo la intervención de la directora del centro de salud que alertaba de que "siguen los mismos síntomas entre la población".

El PP recuerda que el pasado 31 de julio se celebró la reunión de la Junta Local de Seguridad, desarrollada para seguir coordinando las actuaciones en relación con los gases que han estado emanando a la barriada Guadalquivir y analizar la evolución de las actuaciones realizadas en los últimos meses, un marco en el que se constataba la "ausencia de olores" desde noviembre.

Más concretamente, en esta reunión se detallaba que, además de "no existir olores desde el pasado mes de noviembre", se están llevando a cabo mecanismos de mitigación de los gases que ya han sido probados, como son los sellos hidráulicos en el emisario de Aljarafesa.

Sin embargo, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Coria del Río, Andrés Parrado, ha asegurado que, tras dicha junta de seguridad, el alcalde ofreció una información "sesgada" de lo que "de verdad" se comunicó en dicha reunión, "obviando de manera incomprensible los informes del técnico municipal que señalan la posible existencia en la zona de terrenos contaminados y le indican cómo debe actuar".

Además, tal y como informa el PP en nota de prensa, en esta reunión "la directora del centro de salud instó también a actuar de manera urgente", pues algunos vecinos "siguen presentando síntomas claros que son provocados por los gases detectados en los diferentes análisis".

De esta forma, para Parrado, "los últimos análisis que se presentaron avalan la hipótesis del ingeniero técnico municipal, pues en las catas próximas al lugar donde podría estar el problema, los valores son más altos y a medida que las catas se alejan los valores van disminuyendo".

A esto, por otro lado, se le suma que en una comparativa entre los análisis hechos en diciembre de 2017 y los hechos en julio de 2018, "los valores de contaminación aumentan de manera considerable" y en comparación con valores tomados en Sevilla, "existen concentraciones superiores al 3.000 por ciento en muchos de los gases encontrados".

En esta línea, el PP ha exigido al alcalde que se "active durante el mes de agosto el protocolo de terrenos contaminados, tal y como le indican los informes del técnico municipal", advirtiendo que si no lo hace, planteará a la Fiscalía esta propuesta, "para que sea la justicia la que lo obligue a hacerlo".

Así, el portavoz popular ha remarcado que "un alcalde tiene que estar al lado de los vecinos y no expulsándolos de las reuniones y obviando los informes de los técnicos que no le sirven para sustentar las hipótesis que él defiende", reconociendo que "no entiende el por qué se ha aconsejado a González a "no activar el protocolo" y, aún menos, que este "se oponga a los informes de su técnico municipal".