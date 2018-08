PP critica el "empobrecimiento" de los actos de la Velá y dice que la bandera del PCA "rompe la convivencia"

Publicado 23/07/2018 15:37:57 CET

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, a través de su concejal Rafael Belmonte, ha lamentado el "empobrecimiento" del programa de actos que el Distrito de Triana ha organizado con motivo de la Velá de Santa Ana pese a estrenar la consideración de fiesta mayor. Además, considera que la exhibición de emblemas "rompen el clima de convivencia", haciendo referencia a la bandera republicana que ondea en la caseta del PCA.

"No se ha notado absolutamente en nada. Ni consignación presupuestaria específica, ni implicación de la delegación en la organización de los actos, ni impulso a su promoción. Todo se ha reducido a que el delegado de Fiestas Mayores ha entregado un premio en la noche del Pregón", explica Belmonte.

En este sentido, el concejal popular explica que se ha notado un "descenso" de las actividades lúdicas y culturales. "Echamos de menos el esfuerzo que hacía el Partido Popular en concentrar en torno a la Velá exposiciones en el Castillo de San Jorge o Casa de las Columnas o presentaciones de libros. En el programa de espectáculos del Altozano echamos en falta una apuesta clara y ambiciosa por el flamenco, del que tan orgulloso nos sentimos", insiste.

Además, señala que este año se ha suspendido el tradicional concurso de sevillanas y tampoco hay cine de verano en la Plazuela, ni los juegos infantiles que se organizaban en la calle San Jacinto. "También, la hermandad de la Estrella tuvo que dejar de organizar la Milla de Santa Justa y Rufina por las continuas trabas del propio Ayuntamiento y su escasa ayuda", señala Belmonte.

Igualmente, echa de menos acciones encaminadas a la "atracción" del turismo. Considera que en el mandato anterior se hicieron "notables esfuerzos" por la promoción turística de la Velá y se promovía su "constante difusión en medios de información locales y nacionales".

Por otra parte, Belmonte reivindica la restitución de elementos habituales en la Velá como los fuegos artificiales o la portada. "Nosotros fuimos los primeros en eliminar costes de la Velá cuando la situación de las arcas del Ayuntamiento estaban, al borde la quiebra, pero ya no estamos en esa situación. Hay decenas de millones de euros que Espadas no se gasta por su incapacidad para ejecutar sus propios presupuestos", agrega.

"¿Es el momento de plantearnos el retorno de elementos tradicionales en esta fiesta como la portada o los fuegos artificiales? Pensamos que sí", manifiesta.

"AMPLIAR LA NORMA PARA QUE NO HAYA GUERRA DE SÍMBOLOS"

Respeto a la bandera republicana colocada en la caseta del PCA, el Partido Popular insiste en la necesidad de "despolitizar" la Velá con la exhibición de emblemas que "rompen el clima de convivencia". "No queremos que nadie use la Velá para agitar símbolos anticonstitucionales. Es una fiesta donde el único símbolo que debe prevalecer es el de la alegría, la convivencia y pensamos que este tipo de simbología divide y separa. Realizamos una normativa durante el mandato anterior para que no se colgaran banderas en la baranda del malecón", afirma.

Sin embargo, ahora se exhiben en un mástil, por lo que asegura que "habrá que pedirle a Espadas que amplíe ese reglamento y establezca nuevas concreciones para evitar que la Velá sea una guerra de símbolos que poco o nada tienen que ver con el espíritu de la celebración".

"Pensábamos, cuando lo apoyábamos en el Pleno, que la Velá en su nueva consideración iba a gozar de más medios, más logística, más presupuesto y más respaldo por parte del Ayuntamiento y lo que estamos apreciando en estos primeros días es que asistimos a una Velá más empobrecida, más improvisada, menos trabajada y con un declive llamativo de las actividades culturales que, desde hace décadas, se vienen celebrando. Queríamos una fiesta mayor y lo que ha sido mayor y supremo ha sido nuestra decepción", admite Belmonte.

"Cosa que no es de extrañar cuando tenemos una delegada que habla de Feria cuando se refiere a la Velá demostrando su absoluto desconocimiento y escaso empeño de enterarse en qué consiste la fiesta más antigua de la ciudad", concluye.