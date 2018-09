PP-A critica que la Junta abriera a Bermejo un expediente por una falta administrativa y que no haga lo mismo con Chaves

Actualizado 26/01/2011 16:05:03 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, ha criticado que la Junta de Andalucía le abriera en su día un expediente al ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por cometer una infracción al cazar en una finca de Torres (Jaén) sin el correspondiente permiso y, que sin embargo, no haya hecho lo mismo con el ex presidente andaluz y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por otra falta administrativa apreciada por los tribunales en el llamado 'caso Matsa'.

En rueda de prensa, Oña ha lamentado "la doble vara de medir" del Gobierno andaluz en uno y otro asunto, al tiempo que ha considerado que mientras el ex ministro de Justicia llegó a dimitir del cargo, "una dimisión que Zapatero consideró oportuna", a Manuel Chaves se le nombró vicepresidente tercero del Gobierno, "cuando su honorabilidad ya estaba en cuestión". "Nunca el Gobierno cayó tan bajo", ha añadido.

La portavoz 'popular', que ha asegurado que su formación va a seguir presentando iniciativas sobre el caso Matsa tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento andaluz, ha criticado la actitud "sectaria" del Gobierno andaluz por no abrir un expediente a Chaves por incumplir la Ley de Incompatibilidades, lo que, a su juicio, demuestra que Andalucía es como una "republica bananera".

"Chaves tendría que haberse inhibido de dar una subvención a la empresa en la que trabajaba su hija y, como no lo hizo, merece un expediente sancionador", ha considerado Oña, quien ha destacado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acusado al Gobierno andaluz de actuar de manera "arbitraria e injustificada".