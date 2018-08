El PP critica el "lamentable" estado del cementerio de San Fernando de Sevilla, donde "hay lápidas y tumbas rotas"

Publicado 26/08/2018 13:54:57 CET

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Belmonte, ha criticado el estado "lamentable" y "desastroso" del cementerio de San Fernando, donde "hay lápidas y tumbas rotas", a la par que ha afirmado que "hay familias que no pueden visitar a sus familiares porque las calles están acordonadas".

El concejal del Partido Popular ha asegurado que ha visitado el cementerio tras recibir varias denuncias y que ha comprobado 'in situ' "la deplorable situación en la que se encuentran algunas calles del cementerio". "Es realmente incomprensible que el camposanto municipal se encuentre en estas condiciones", ha manifestado Belmonte en un comunicado, donde ha profundizado que "no es justo que los sevillanos se encuentren las tumbas y lápidas de sus familiares totalmente destrozadas por la nula gestión del alcalde del PSOE".

En este sentido, ha exigido al gobierno municipal que tome medidas "cuanto antes". "No entendemos como el gobierno de Espadas no haga nada para evitar esta situación, ya que hay familias que no pueden visitar a sus familiares porque las calles están acordonadas", ha añadido.

El concejal del PP ha profundizado en que, además de las "tumbas totalmente destrozadas", hay "calles que no tienen la iluminación adecuada" y no hay "la seguridad adecuada, por lo que los robos son constantes".

Belmonte ha expresado que "la nula gestión de Espadas es más que evidente", quien "no se preocupa por los asuntos de la ciudad", y ha urgido al dirigente socialista a que tome medidas para "evitar que el cementerio de Sevilla presente esta imagen tan lamentable".