PP-A dice que es la Hermandad de la Macarena "la que tiene que tomar las decisiones que crea oportunas" sobre Queipo

Publicado 17/07/2018 15:20:28 CET

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juan Moreno, asegura que es la Hermandad de la Macarena de Sevilla "la que tiene que tomar las decisiones que considere oportunas y necesarias" sobre el traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano acogidos en su basílica, acerca del que actualmente no existe ningún acuerdo.

En rueda de prensa en Sevilla, Moreno ha afirmado que "es una decisión que concierne a una cofradía", la cual tiene un consejo de gobierno, y, por tanto, "son ellos los que tienen que tomar las decisiones que consideren oportunas y necesarias".

Hay que recordar que la Hermandad ha afirmado que actualmente no existe ningún acuerdo sobre el traslado de los restos, aunque entiende que la construcción del columbario "podría suponer en un futuro una posible vía de solución" al enterramiento del general golpista, una posibilidad que estaría dispuesta a trabajar junto a la familia del fallecido, con la que aún no se ha tratado el tema.

En este sentido, la Macarena incide en que este proceso "no está ni siquiera iniciado, no tiene plazos y, además, no depende exclusivamente de la voluntad de la hermandad", y reitera que cumplirá "siempre la legalidad vigente".