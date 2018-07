PP-A no propone candidato a la Presidencia de Junta ni ve "posibilidad alguna" de facilitar la investidura de Díaz

Publicado 27/04/2015 14:07:27 CET

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha trasladado este lunes al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, que no presentará candidato a la Presidencia de la Junta en el debate de investidura que previsiblemente se celebrará la semana que viene y ha manifestado que "en estos momentos" no ve "posibilidad alguna" de facilitar la investidura de Susana Díaz como presidenta, tras ser propuesta formalmente por el PSOE-A.

Así lo ha comunicado a los medios el presidente del PP-A, Juanma Moreno, tras su reunión con Durán, en la que ha estado acompañado por la secretaria general del PP-A, Dolores López, y por el portavoz parlamentario 'popular', Carlos Rojas, quienes previamente mantuvieron una reunión con el PSOE-A, precisamente para hablar del debate de investidura.

Moreno ha insistido en que en estos momentos no ve "argumentos nuevos" que permitan a su formación facilitar la investidura de Díaz, dado que no se aprecia "ningún cambio de actitud" ni propuesta por parte de los socialistas en materias fundamentales para el PP-A, especialmente las referidas a política económica.

Así, ha señalado la necesidad de acordar una reforma fiscal; la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones; la rebaja de dos puntos en el tramo autonómico del IRPF; un paquete de medidas de protección de los sectores más vulnerables; y medidas de regeneración democrática y transparencia, incluyendo una comisión de investigación en materia de formación.

"No estamos para negociar puestos, sino para llevar a cabo iniciativas políticas", ha subrayado el líder del PP andaluz, quien ha dicho que las reformas que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy se tienen que "acompasar" con otras reformas en Andalucía para que esta comunidad no se quede "descolgada". "Eso es lo que quiero, pido y no veo", ha apostillado.

Moreno, que quiere que "parte" de su programa electoral lo lleve a cabo el próximo gobierno andaluz, ha explicado que su formación no ha presentado a un candidato alternativo a la Presidencia de la Junta porque no han ganado las elecciones. "Los ciudadanos nos han situado en la oposición y eso es algo que siempre hemos reconocido", ha señalado.

Según ha manifestado, es a la candidata de la lista más votada, Susana Díaz, a la que le corresponde formar gobierno. En este sentido ha enmarcado Moreno las declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en las que decía que "es bueno" que la interinidad del Gobierno andaluz "no sea larga".

En su opinión, De la Torre está haciendo una "apelación directa" a Díaz para que se mueva y conforme una mayoría que le permita ser investida presidenta de la Junta. "Y en eso estoy absolutamente de acuerdo", ha afirmado el máximo dirigente del PP-A, quien ha emplazado a Díaz a que "coja el toro por los cuernos".

TIENE LA "PUERTA ABIERTA" AL DIÁLOGO

Moreno, que no cree que el proceso de investidura pueda tener "influencia" en las elecciones municipales, ha dicho que su formación tiene "la puerta abierta" al diálogo con todas las formaciones políticas, por lo que no ha descartado que se produzcan nuevas reuniones en los próximos días, después de la celebrada este lunes con el PSOE-A.

"Si cualquier partido nos solicita una reunión nos sentaremos con ellos", ha subrayado Moreno, quien, no obstante, ha reconocido que existe una "enorme distancia" con algunas formaciones en materia de programa, pero que aún así no se cierran al diálogo.

Preguntado sobre si el PP-A ofreció a IULV-CA la Presidencia del Parlamento, ha dicho que hubo contactos con esta formación pero que cada cual "saca sus propias conclusiones". Y en relación a dicha propuesta, la federación de izquierdas sacó una "conclusión errónea" de dichas conversaciones, según ha señalado.

Asimismo, el 'popular' ha dicho no tener conocimiento de que Podemos o Ciudadanos puedan facilitar la investidura porque ninguna de estas formaciones se lo ha comunicado y se ha referido al "optimismo" que el PSOE demuestra en los medios de comunicación sobre que "ya podrían tener la investidura prácticamente cerrada". "Me alegro si lo han conseguido", ha añadido.

MUESTRA A DURÁN SU "DESACUERDO" SOBRE LA ELECCIÓN DE LA MESA

De otro lado, Moreno ha traslado a Durán el "desacuerdo" de su formación sobre la elección de los miembros de la Mesa del Parlamento y la "posición de rodillo" utilizada por el PSOE-A para "robar" un miembro al PP-A, situando a su formación "al mismo nivel" que IULV-CA, también con un miembro en ese órgano, pese a la notable diferencia de escaños, de 33 a cinco.

Tras calificar este hecho de "disparate" desde el punto de vista reglamentario, el presidente del PP-A ha asegurado que su formación está estudiando la forma jurídica para recurrir esta "injusta decisión", consciente de que algunos trámites son "excesivamente lentos".