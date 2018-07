PP pide a Espadas actuar "de inmediato" en arbolado de Macarena, "un auténtico peligro para los vecinos"

Publicado 18/07/2018 15:12:04 CET

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía y portavoz del Grupo Popular en la capital andaluza, Beltrán Pérez, dentro de su acción de trabajo 'Sevilla por encima de todo' ha visitado este miércoles, junto a la concejal Evelia Rincón, la barriada de Las Golondrinas, Divina Pastora, Gustavo Adolfo Bécquer y Glorieta Olímpica y su entorno, donde ha urgido a la intervención municipal en el arbolado.

En un comunicado, el PP ha indicado que los vecinos le han trasladado que las zonas verdes están "degradadas" debido a la "nula gestión del alcalde, Juan Espadas (PSOE), y teniendo en cuenta que no se actúa en el arbolado, lo que ha provocado ya varias caídas de ramas, llegando incluso a caerse encima de una vecina".

Por ello, Pérez ha exigido al alcalde que actúe de inmediato en el arbolado de todos estos barrios de la Macarena y su entorno, "antes de que ocurran más accidentes y haya que lamentar alguna desgracia". "Los árboles no pueden suponer un auténtico peligro para los vecinos", afirma.

Así, el portavoz del Grupo Popular ha manifestado que se han encontrado problemas que se vienen repitiendo en el resto de la ciudad, apuntando a la "arboleda en mal estado, zonas verdes degradadas, árboles que suponen un peligro para los vecinos en lugar de ser sus mejores amigos".

"Hay gente que se tiene que apartar al pasar por miedo que se le caiga alguna rama encima, como ya ha ocurrido en esta barriada. En los últimos meses nos está provocando una gran preocupación", ha destacado Pérez. Además, ha añadido que "no se ha actuado en los árboles cuando se tendría que haber actuado y, hoy, para muchos árboles ya es tarde porque supone un claro riesgo para los vecinos de la ciudad".

En este sentido, ha señalado que "por la dejadez de funciones del gobierno del alcalde hoy tenemos árboles que son peligrosos para los vecinos". "Sobre esos árboles hay que actuar pero, también hay que actuar sobre esos otros árboles que pueden ser en el futuro peligrosos para los vecinos. Hay que actuar desde ya para prevenir y para salvar esos árboles y proteger a los vecinos de convivir con unos árboles peligrosos, como está ocurriendo en los barrios de la Macarena", recalca.

Pérez ha reiterado que la gestión de las zonas verdes de la ciudad, de los árboles y los parques está siendo un "verdadero desastre". "Creo que no ha habido ningún alcalde más dañino para los árboles de la ciudad que el propio Juan Espadas porque no actuó cuando debía y ahora que está actuando se está dedicando a hacer talas masivas y podas cuando, quizá, no deban hacerse y talando árboles sanos", insiste.

Considera que lo que hay que hacer una actuación "árbol por árbol, previniendo, saneando y evitando que lleguen al grado de peligrosidad en el que hoy están muchos de ellos". Además, indica que los vecinos le han trasladado la "proliferación de ratas" en el barrio debido a la "ausencia de limpieza, ya que Lipasam no limpia como debe y son los propios vecinos los que tienen que mantener sus barriadas".

"Los vecinos de estos barrios no encuentran en su Ayuntamiento a esa administración cercana que tiene que solucionarles los problemas. Que les oiga, que les atienda. La administración de Juan Espadas no está en la ciudad y no está en los barrios", ha explicado Pérez.

Ha señalado que ha escuchado, "con mucho orgullo, como me sucede en otros distritos de la ciudad, como a la concejal que fue delegada de este distrito hay vecinos que le piden que vuelva porque eran concejales y delegados de distritos que oían a sus vecinos, que estaban al corriente de sus problemas". "Los problemas los asumían como propios y hacían todo lo que estaba en su mano por solucionarlo con todas las dificultades que había", agrega.

"Los vecinos estén pidiendo que vuelvan los concejales del PP a los barrios, porque el gobierno del PSOE de Espadas se ha retirado de las calles y no atiende a sus vecinos, es una muestra de lo que pasa en nuestra ciudad", ha concluido.