PP-A sitúa en el 70% la ejecución del presupuesto y acusa a Junta de "morosa" y de pagar solo nóminas y gasto corriente

Publicado 26/12/2013 14:39:09 CET

SEVILLA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, ha manifestado este jueves que la ejecución del presupuesto del presente ejercicio, a 31 de octubre, "casi no llega al 70 por ciento", apuntando que el Gobierno de Susana Díaz solo obtiene cifras de ejecución razonable en gasto de personal y en el mantenimiento de "la enorme administración paralela", de acuerdo con los datos de la Oficina de Control Presupuestario.

En rueda de prensa, José Luis Sanz ha indicado que los datos de dicho organismo ponen de manifiesto que los presupuestos de la Junta año tras año "son ficticios y nunca se cumplen", y ha señalado que aunque la presidenta de la Junta "nos venda humo", las cifras revelan que "ni la sanidad ni la educación ni el empleo ni los servicios sociales ni nuestros sectores productivos están entre sus prioridades".

"Susana Díaz no está haciendo nada por evitar la posible quiebra del estado del bienestar", según ha señalado el dirigente popular, para quien si no hubiera sido por el apoyo financiero del Gobierno de Mariano Rajoy, que se ha traducido en más de 16.000 millones a través de diferentes instrumentos extraordinarios de financiación, "el Gobierno bipartito ya hubiera tenido que poner el cartel de cerrado por quiebra y por mala gestión" y Susana Díaz, la "heredera de los ERE, no hubiera superado ni los primeros cien días" en el cargo de presidenta.

Para Sanz, el Gobierno de Díaz "sólo está administrando la rutina del día a día", mientras que los andaluces "estamos pagando la agonía de un proyecto político que está acabado".

Ha insistido en que la presidenta no está haciendo nada para que la situación de Andalucía cambie, puesto que en cien días de gobierno "no ha hecho nada para aumentar" la ejecución presupuestaria, ni "para frenar una posible quiebra"

"El bipartito es especialista en endeudar a Andalucía más y en que la Junta sea la principal morosa de las pymes andaluzas, de las empresas que prestan servicios sociales y de los ayuntamientos", ha lamentado.

Respecto a la inversión prevista en el Presupuesto para 2013, Sanz ha indicado que la ejecución se sitúa, a 31 de octubre, en el 32 por ciento, lo que, a su juicio, es "demoledor" transcurridos diez meses de ejecución del presupuesto y a falta de 60 días del cierre del ejercicio.

Entre los datos sobre la "nula" inversión a la que se ha referido Sanz, ha citado la del Servicio Andaluz de Empleo, con un 7 por ciento; el Servicio Andaluz de Salud, un 35%, la Consejería de Educación, el 2%; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, un 39%; Salud y Bienestar Social, 14%; mientras que Agricultura, Pesca y Medioambiente y, Turismo y Comercio, un 51% y un 19%, respectivamente.

Ha agregado que igual suerte corren los programas que el Gobierno bipartito ha vendido "a bombo y platillo", como por ejemplo, los de promoción social, que sólo se han ejecutado al 30 por ciento; los vivienda y urbanismo, ejecutados al 35%; infraestructuras básicas y transportes, que sólo alcanzan el 43%, mientras que investigación, innovación y solidaridad se sitúan en el 31%.

El número dos del PP-A ha señalado que la Junta también "fracasa estrepitosamente" en la previsión que hizo de los ingresos por enajenación de inversiones reales, que ascendía a 350 millones y que es "nula", al igual que en la venta de inmuebles, al no ingresar nada, o en la emisiones de deuda pública, ya que ha recaudado 2.143 millones de los 4.783 previstos "al no obtener la confianza de los mercados".

Para Sanz, la "heredera de Zapatero hace lo que mejor sabía hacer el expresidente: esperar a que escampe y no tomar ni una sola medida para crear empleo, luchar contra la corrupción ni controlar el déficit".

Asimismo, ha preguntado a IULV-CA "hasta cuándo" va a prolongar la "agonía" del PSOE-A en Andalucía y "cuántos cambios más de presidente de la Junta va a apoyar".