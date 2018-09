Procesado el exmayordomo de la Hermandad de El Valle de Sevilla por apropiarse de 219.660 euros

Publicado 07/09/2018 15:36:40 CET

La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez Martínez, ha procesado a A.M.C.L., exmayordomo de la Hermandad de El Valle de la capital como presunto autor de un delito de apropiación indebida y de otro de falsedad documental, después de detectarse un descuadre de las cuentas aprobadas por importe de 219.660 euros.

En un auto con fecha de 2 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora acuerda seguir con las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra A.M.C.L. por su participación en los hechos investigados que podrían ser constitutivos en un delito de apropiación indebida y un delito de falsedad documental. Además, da traslado a las partes de esta decisión para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Recuerda la instructora que las presentes diligencias se iniciaron en virtud de denuncia interpuesta por una serie de hermanos de la Hermandad de El Valle, con sede en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla. Posteriormente se personó en la causa, en calidad de acusación particular, la propia Hermandad, representada por el entonces hermano mayor Lucas Maireles Vela.

Conviene indicar el investigado fue nombrado mayordomo por primera vez en 2007 y tras cesar de su cargo en junio de 2015 siguió autorizado en la cuenta bancaria de la Hermandad hasta septiembre. Según las reglas de la Hermandad, el mayordomo es el responsable de la administración y gestión de los bienes de la corporación, así como de la vigilancia y control de cuantos gastos hayan de realizarse con cargo a los fondos de la Archicofradía, de la recaudación del cobro de los recibos de cuotas y llevará la firma de la Hermandad en las cuentas corrientes, libretas de ahorro y demás documentos bancarios que deba suscribir para su desarrollo económico.

El investigado cesa como mayordomo en junio de 2015 y al rendir cuentas en el correspondiente Cabildo del mismo mes indica que en la cuenta bancaria de la Hermandad hay un saldo de 26,930 euros. En el Cabildo General Ordinario de Cuentas de febrero del año siguiente por parte de la Junta de Gobierno se informa a los hermanos de que se había sustraído dinero de los fondos de la Hermandad.

Tras el examen de la documentación, el nuevo mayordomo observa que el saldo en la cuenta en esa fecha de cese era de poco más de 100 euros y que no se han abonado a diversos proveedores ni pagado gastos, como así se había hecho saber por el denunciado, siendo el documento presentado por el investigado al rendir cuentas el 15 de junio de 2015 falso, encontrándose alterado.

Tras hablar con el denunciado, éste firma un documento el 4 de diciembre de 2015 junto al hermano mayor en el que se hace responsable de la "distracción

de 77.152 euros, reconociendo tener con la Hermandad esa deuda y comprometiéndose a abonar esa cantidad el 27 del mismo mes".

Esta cuantía se determina de común acuerdo con el investigado y se contabiliza el descuadre existente que hay entre la cuenta de la Hermandad y los pagos que el investigado había contabilizado como pagados o realizados y que no habían sido abonados tras revisarse únicamente las cuentas del año 2015, según adelante este viernes Diario de Sevilla.

PAGARÉS Y TRANSFERENCIAS INEXISTENTES

Días después emite dos pagarés por importes de 67.000 euros cada uno, los cuales no fueron atendidos.

Posteriormente, el día 12 de febrero de 2016 firma otro documento similar en el que reconoce que se ha apropiado de forma indebida de la cantidad de 56.847 euros de la Hermandad, mediante disposiciones en efectivo y cobrando cheques de la misma, comprometiéndose a abonar esta cantidad, así como los 77.152 euros ya reconocidos anteriormente que aún no ha satisfecho, incluso envió a través de WhatsApp al teléfono del hermano mayor un documento que ha resultado ser falso en el que se hacia constar que su hermana había realizado una transferencia a favor de la Hermandad por importe de 70.000 euros transferencia que resultó ser inexistente.

Esta cuantía se determina también de mutuo acuerdo con el investigado tras contabilizar las disposiciones en efectivo que realizó en la cuenta de bancaria de la Hermandad desde 2006 hasta junio de 2015, cantidades que había ingresado en su cuenta particular además del cheque de 3.850 euros que había cobrado para pagar una comida.

En los Cabildos Generales Ordinarios de cuentas desde 2008 hasta 2015 ya el investigado rinde cuentas y en concreto en el último que hay un saldo final de 30.686 euros. El resultado de esos Cabildos aprobando las cuentas eran comunicados al Arzobispado, habiéndose comprobado que la cuentas de la Hermandad aprobadas por de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y hasta junio de 2015 presentan como saldo final en la cuenta bancaria un importe "distinto al saldo real" que existía en la cuenta bancaria en esas fechas y "sí coincide con la cuantía reflejada en el 'Banco Manipulado'".

"Constan alteradas y no se corresponde con la realidad contable habiendo cargado cheques en la cuenta manipulada que no aparecen en el movimiento real de la cuenta bancaria y a la inversa, hay cheques cargados en la cuenta real que no están en la cuenta manipulada y esta última no recoge las devoluciones de recibos domiciliados de acreedores, por lo que las cuentas de ingresos y gastos hay irregularidades no recogiendo en ellas facturas impagadas como la de 'Acciona', dándose por pagados recibos que habían sido devueltos figurando pagos no realizados", expone el auto de la instructora.

Los saldos finales de banco aprobados por el Cabildo General de Cuentas de la Hermandad en 2011, 2012, 2013, 2014 y junio de 2015 arrojan una diferencia respecto a los saldos reales del banco de la Hermandad en esas mismas fechas, lo que se debe a que el investigado, a través del ordenador, "podía consultar la cuenta bancaria y manipularla".

En este contexto, se realiza un informe pericial a instancias de este Juzgado en el que el perito, tras analizar los movimientos de la cuenta bancaria de la Hermandad desde el año 2011, las cuentas aprobadas en los distintos Cabildos, listado de ingresos y gastos de la Hermandad, balances y libros mayores, llega a la conclusión de que se ha producido un descuadre en las cuentas, que se ha realizado un falseamiento de la cuenta de caja y de la cuenta del banco, se han reflejado pagos de operaciones ficticias, alterando los importes de los efectos que se pagaban por banco así como supuestos pagos de operaciones reales no llegando nunca el dinero al proveedor, no justificándose la salida de dinero de la caja y contabilizando pagos que nunca se llegaron a realizar.

El descuadre de las cuentas aprobadas en Cabildo suman el importe de 219.660,26 euros al existir un descuadre de la cuenta de caja en los años 2013, 2014 y 2015 de 119.566,26 euros en la cuenta de bancos, 2011-2015 de 50.198,57 euros y cantidades adeudadas aunque consta como pagadas en la contabilidad que ascienden a 49.895,43 euros.