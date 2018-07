Profesores interinos andaluces estudian presentar una demanda judicial para conseguir su "estabilidad" laboral

Publicado 27/04/2015 17:10:38 CET

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un sector de profesores interinos andaluces estudia la posibilidad de presentar una demanda judicial para pedir ante los tribunales que se les reconozca su "estabilidad" laboral, después de que, aseguran los docentes, en Europa "haya habido sentencias favorables a este tipo de procedimientos".

Así, fuentes de la Asociación de Docentes Interinos Pre-302 de Andalucía han lamentado en declaraciones a Europa Press cómo durante la crisis se ha visto que "gente que lleva prestando su tiempo, su trabajo y su fuerza a la Administración se les ha ninguneado", y viendo que en Europa "hay sentencias favorables a este tipo de procedimientos, vamos a pelearlo en los tribunales".

Para esta asociación, "no tiene sentido que cada dos años se obligue a interinos a presentarte a las oposiciones, cuando muchas veces ya las han aprobado en algún momento y, además, tienes experiencia docente".

"En cualquier empresa privada, tras dos o tres años una persona tiene una garantía de estabilidad"; sin embargo, el profesor interino "ya pueda estar diez o 20 años que nunca es fijo, y si hay recortes se va a la calle, y si se convocan oposiciones, está obligado a presentarse a las mismas", critican desde la asociación.

Por tanto, "creemos que hay que trabajar en esta línea porque ya hay sentencias europeas que han dado la razón al colectivo de interinos que la interpuso", y "nosotros vamos a ir por esa vía".

Por otro lado, han recordado que "están esperando un acuerdo de garantía" que establezca que "si aquí se implanta la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) no van a ser despedidos profesores interinos". En este sentido, explican que una de las medidas que se contempla en ese acuerdo "es que aquellos interinos que se vean afectados, en función de su titulación universitaria, pueden adscribirse a otras especialidades que no sean afectadas".

No obstante, precisan que "aún no se ha convocado la reunión para plasmar las medidas del acuerdo de garantía que afecta a los interinos", toda vez que agrega que otro de los puntos de este acuerdo "es qué ocurre con aquellos interinos que no tiene el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP), ya que les han sacado una resolución en la que antes del 13 de mayo tiene que presentar el CAP o si no se quedan fuera de la bolsa".