PSOE-A descarta un acuerdo PP-PSOE: "No está encima de la mesa"

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha descartado este lunes la posibilidad de un acuerdo entre PP y PSOE tras las elecciones generales, apuntando que eso es algo que "no está encima de la mesa".

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV) recogidas por Europa Press, Jiménez, preguntado sobre si sería posible un acuerdo entre PP y PSOE, ha indicado que eso "no está encima de la mesa" y ha recalcado que los socialistas no pueden vincularse a un partido que ha hecho un "daño terrible a la ciudadanía".

"De él nos separa todo ese daño", según ha expresado Jiménez, quien ha detallado que el PP ha sido el responsable del desmontaje del estado bienestar, de privatizaciones de servicios públicos esenciales, de un "atentado" contra derechos civiles esenciales y de la actual reforma laboral.

"No podemos vincularnos a un partido que ha hecho eso y que está manchado por la corrupción", ha sentenciado el dirigente del PSOE-A, quien, preguntado sobre si sería posible una abstención del PSOE ante la investidura de Mariano Rajoy como presidente, ha indicado que no van a entrar en esa cuestión y que, en cualquier caso, este asunto no es una cuestión "de mercadeo".

Ha recalcado que Mariano Rajoy es quien tiene ahora la responsabilidad de intentar formar gobierno y que los ciudadanos han decidido que el PSOE esté en la oposición.

Jiménez ha indicado que, sin duda, el escenario no es fácil, puesto que hay una sería de fuerzas ultranacionalistas e independentistas que quieren condicionar la vida política del país.

En su opinión, lo que corresponde en este momento es recuperar derechos perdidos y garantizar la unidad de España.

Según Mario Jiménez, Rajoy ha "jugado con fuego" durante esta legislatura y ha terminado "quemándose, creando una situación muy complicada" en este país que ahora le corresponde "desenredar".