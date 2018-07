PSOE-A dice que hay "extrañeza" sobre el "interés" por Viera en la instrucción del caso ERE y que no se haya "procedido"

Actualizado 02/05/2013 14:41:44 CET

"No se ha procedido porque, efectivamente, no hay nada", afirma Mario Jiménez

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha manifestado este jueves que las manifestaciones del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, considerando "sorprendente" que la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos no haya imputado hasta el momento al extitular de la Consejería de Empleo José Antonio Viera, ponen de manifiesto "una preocupación o extrañeza que tiene todo el mundo" en el sentido de que se percibe un "interés" en la instrucción del caso por dicho exconsejero y, sin embargo, no se ha procedido.

En rueda de prensa, Jiménez ha explicado concretamente que el consejero de Justicia e Interior ha expresado es una "preocupación o extrañeza que tiene todo el mundo" sobre cómo de la propia instrucción judicial del caso se entiende que hay un interés por parte de la misma hacia el comportamiento y actuación de Viera, que los socialistas no entienden.

Ha agregado que en el propio procedimiento y en atestados que han sido ordenados por parte de la juez instructora se pone de manifiesto un "interés" en relación con Viera y, sin embargo, no se ha procedido.

Mario Jiménez ha manifestado que los socialistas creen que no se ha procedido porque, efectivamente, "no hay nada", pero extraña que se esté haciendo ese proceso de investigación, al tiempo que ha apuntado que habría que preguntarse si con una persona aforada eso puedo plantearse y no hay una actuación de otro tipo.

Ha insistido en que es verdad que hay extrañeza, pero que, en cualquier caso, lo importante es que la instrucción haga su trabajo, concluya cuanto antes, se produzca cuanto antes la apertura de juicio oral a las personas que se entiendan que tienen que comparecer como imputadas, y que, a partir de ahí, se deriven las responsabilidades que sean precisas.