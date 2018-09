El 'roadshow' de la Fundación ONCE llega a Écija (Sevilla) para acercar a los jóvenes con discapacidad al empleo

Publicado 06/09/2018 17:48:35 CET

ÉCIJA (SEVILLA), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, ha puesto en marcha el 'roadshow' 'No te rindas nunca' que, con el lema 'Esta oportunidad no pasa todos los días', ha llegado este jueves a Écija (Sevilla) para acercar a los jóvenes con discapacidad al empleo.

Esta iniciativa se integra en el plan de inclusión laboral de jóvenes con discapacidad dentro del proyecto 'Activa Tu Talento', en el marco de ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ha explicado la ONCE en una nota de prensa.

Igualmente, ha indicado que su objetivo es atraer a 5.000 jóvenes parados de entre 16 y 29 años de todo el territorio español, que posean certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y dotarles de recursos que mejoren su empleabilidad. La inscripción de candidaturas se realizará a través del portal 'Noterindasnunca.org'.

El roadshow 'No te rindas nunca' cuenta con cuatro unidades móviles que están recorriendo de forma simultánea el territorio español durante este verano, estando situadas de dos a cuatro días en las ubicaciones elegidas para cada localidad.

Esta iniciativa --que se inició el pasado 12 de julio-- se podrá visitar en Écija este jueves, el viernes y el sábado, en horario de 10,00 horas a 14,00 horas y de 16,00 horas a 20,00 horas salvo el sábado, que estará hasta las 14,00 horas.

A la presentación en Écija ha acudido el alcalde de Écija, David Javier García Ostos, junto al director territorial de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López, y la directora de la Agencia de la ONCE en Écija, Cristina Margarita Cervantes.

Por su parte, el primer edil ha agradecido tanto a Inserta Empleo como a la Fundación ONCE que Écija sea una de las 78 ciudades españolas y una de las diez andaluzas seleccionadas para la llegada de este roadshow.

"Tiene mucho sentido cuando andamos por la calle y nos paramos a comprar un cupón de la ONCE porque detrás de esa compra está la ayuda a una gran labor social que realiza esta entidad para las personas con discapacidad", ha resaltado el alcalde.

El alcalde también ha realizado un llamamiento a las empresas de Écija para que "se conciencien a la hora de contratar a personas con discapacidad, dentro de la colaboración público-privada que siempre se tiene que dar en estos casos". "Estas personas son perfectamente competitividad para optar a un puesto de trabajo y pueden desarrollarlo perfectamente, y también para los jóvenes que quieren acceder al mercado laboral", ha apuntado.

Por su parte, el director regional de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López, ha señalado que este proyecto "va encaminado a personas que viven en localidades más pequeñas porque seguramente cuenten con menos recursos que las que viven en capitales".

Además, ha añadido que para Inserta Empleo y ONCE era "muy importante estar en Écija y su comarca durante tres días para atraer a jóvenes con discapacidad para trabajar con ellos en la búsqueda de empleo". Así, López también ha realizado un llamamiento a las empresas de esta localidad sevillana para "apuesten por la empleabilidad de estas personas".

Por último, la delegada de la agencia de la ONCE en Écija, Cristina Margarita Cervantes, ha señalado que "la lucha por la inserción laboral de las personas con discapacidad es uno de los principales objetivos, por lo que estamos muy orgullosos que este proyecto haya recalado aquí".

DATOS ESTADÍSTICOS

En concreto, en Andalucía se registra en la actualidad 43.700 personas desempleadas con discapacidad --y un total de 74.200 ocupados--, lo que representa el 37,1 por ciento.

El total de contratos a jóvenes de menos de 25 años en esta comunidad, de enero de 2016 a junio de 2018, fue de 3.518. Por otra parte, el número de jóvenes andaluces con discapacidad entre 16 y 24 años es de 18.400 (6,9%), de un total de 371.300 personas que pertenecen al colectivo de la discapacidad en toda la comunidad andaluza.