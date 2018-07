Rubalcaba y Chaves defienden la actuación de éste en Matsa y acusan al PP de "rencor" y "usar la mentira por bandera"

Actualizado 26/01/2011 11:24:08 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vicepresidentes primero y tercero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Manuel Chaves, respectivamente, han defendido este miércoles la actuación del segundo en la concesión de una subvención a la empresa Matsa de la que su hija era apoderada y han acusado al PP de tener "rencor", "usar la mentira por bandera" y, por ello, necesitar "fabricar mentiras todos los días".

El ministro del Interior ha sido el primero en contestar al PP sobre este asunto --concretamente al diputado Ricardo Tarno-- durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso y ha mantenido que la actitud de este partido con el que fuera presidente de la Junta de Andalucía no responde más que a "insidias" fruto del "rencor".

Tras recordar que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga a la Junta a abrir un expediente sancionador a Chaves por no haberse inhibido en la adjudicación de las ayudas a Matsa no es firme sino que se puede recurrir, ha subrayado que el PP denunció ante el Tribunal Supremo este caso y éste "le dio un revolcón".

"La sentencia del Supremo dice que con conjeturas que derivan de que Chaves era presidente de la Junta, en román paladino, insidias contra el presidente", ha destacado Rubalcaba.

Poco después fue el turno de que Chaves se sometiera a las preguntas de la sesión de control y, así, se defendió ante Rafael Merino de las acusaciones por la mencionada subvención. El ministro de Política Territorial ha acusado al PP de mentir de forma continua y, para ello, "necesitar fabricar mentiras todos los días".

El ex dirigente andaluz mantiene que la resolución del Tribunal Supremo sobre este asunto puso al descubierto "las mentiras" de los 'populares' y dijo que la concesión fue "limpia y transparente" y "falsas", las acusaciones que recibió en la Cámara. Ahora "vuelve a mentir manipulando una sentencia del TSJA, una sentencia que se limita a ordenar a la Junta que me abra expediente para determinar si me tuve que inhibir o no", ha indicado Chaves, que ha subrayado que "por mucho que repitan una mentira, no se va a convertir en verdad".

Por último, el vicepresidente tercero ha dicho, al hilo de las peticiones de dimisión de los 'populares', que si quieren pedir a alguien que dimita, pueden hacerlo a sus "vitoreados" compañeros de Valencia o de Castellón o, más cerca, a algunos de los que ocupan los escaños de la oposición en el propio Congreso.

DIMISIÓN E INHABILITACIÓN

Por su parte, Tarno ha insistido que Chaves "mintió en esta cámara, descaradamente y varias veces, y mintió a sus compañeros del Consejo de Gobierno al no advertirles del problema", así, ha considerado que "es muy probable" que sea inhabilitado por Ley Andaluza de Incompatibilidades.

El diputado sevillano se preguntó cómo es posible que el ministro responsable de garantizar que se cumpla Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos del Gobierno de España haya incumplido él la norma andaluza.

Por su parte, su compañero de bancada Rafael Merino ha insistido en la idea de que a Chaves "sólo le cabe la dimisión" y ha aseverado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, "no quiere abrir expediente porque sabe que lo único que queda es la inhabilitación.