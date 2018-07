Salud defiende su actuación "de acuerdo a la normativa" tras la denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por IDental

Publicado 11/07/2018 17:05:47 CET

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla ha defendido su actuación "de acuerdo a la normativa vigente, en tiempo y forma y dentro de sus competencias", tras la denuncia presentada este miércoles ante la Fiscalía por Marea Blanca de Sevilla, Podemos y la Asociación Sevillana de Afectados Idental (ASAI) sobre la actuación de su Inspección Sanitaria en relación a las clínicas IDental.

Asimismo, y a través de un comunicado, ha afirmado que de aceptarse a trámite esta denuncia y solicitarse información, "colaborará en todo momento desde la transparencia, como siempre se hace".

Así, explica que en mayo de 2017, la Inspección de Servicios Sanitarios de la Delegación encarga actuaciones inspectoras a IDental en Sevilla ante diferentes denuncias remitidas individuales de pacientes atendidos en sus dos clínicas y tramitadas por el Servicio Provincial de Consumo, así como por el propio Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.

De este modo, se recibe un primer informe preliminar en ese mismo mes del inspector encargado de dichas actuaciones, que se elabora con el análisis de dichas reclamaciones y sin realizar ninguna otra actividad inspectora a dichos centros y que recomienda tomar medidas cautelares de cierre, recomendación que "no se ejecuta en ese momento al determinarse por parte de los responsables de la Inspección Sanitaria que no había pruebas objetivas, al no haberse realizado otras actividades inspectoras necesarias".

"Llevar a cabo el cierre cautelar de los centros sin las suficientes pruebas y únicamente con el análisis en papel de las denuncias, podría haber ocasionado perjuicios a los cientos de personas con tratamientos iniciados en dichas clínicas y que no habían denunciado al centro por la atención sanitaria recibida", manifiesta Salud, que añade que "se ordena, por tanto, como medida inmediata, realizar una visita inspectora a los centros en relación a 47 reclamaciones relacionadas con posibles aspectos sanitarios".

En dicha visita, continúa, se debe requerir a los propietarios de la clínica copia de la respuesta dada a los clientes a cada una de las reclamaciones; copia de las historias clínicas de estos pacientes; información sobre los profesionales odontólogos que prestan o han prestado servicio en el centro, con la fecha de inicio y conclusión de la actividad; y número total de reclamaciones presentadas en cada año de actividad de la clínica y el número de pacientes atendidos durante dicho año, entre otra información que requiera la labor inspectora.

Además, y para dar apoyo especializado, se suman a la investigación iniciada en el marco de la Inspección Sanitaria de Sevilla dos especialistas en Odontología y Estomatología, uno perteneciente a la Inspección y otro al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en el mes de julio, se solicita al Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla las direcciones de los profesionales que han trabajado en los centros investigados para proceder a su citación en el Servicio de Inspección de Sevilla.

De este modo, desde la Delegación indican que en el transcurso de la investigación, la dirección de la clínica "no aporta algunas de las historias clínicas, como tampoco algunas radiologías de los pacientes, poniendo de manifiesto que no las tienen custodiadas en los centros investigados". Por todo ello, añade que "se ha requerido al representante de la titularidad de IDental que informe de dónde están las historias clínicas y quién es el responsable de su custodia".

Por todo lo expuesto, y por no atender el requerimiento de documentación realizado por la Delegación Territorial de Salud, Salud afirma que se remiten actuaciones a la Sección de Procedimiento de la Delegación para apertura de expediente sancionador.

En total, se analizan 59 denuncias de 55 pacientes, señala, y añade que como resultado de las actuaciones inspectoras, "se pone de manifiesto con el suficiente rigor la existencia de incumplimientos de la normativa sanitaria vigente y, en base a lo dispuesto en el artículo 16.2 del Reglamento de Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía, se propone la apertura de expediente sancionador a IDental y la remisión de las actuaciones a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla para la depuración de las posibles responsabilidades jurisdiccionales que puedan concurrir estos hechos".

Ya en febrero de 2018 cuando, una vez analizada toda la información por la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud, se inicia el expediente sancionador y se remiten a Fiscalía aquellos casos en los que se desprende que "las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de infracción penal y un delito de salud pública".

Así, agrega que el expediente sancionador "sigue su curso" y la Fiscalía comunicada que remite la información al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que "tiene abierto un procedimiento judicial contra esta clínica por delito de estafa". Paralelamente, se informa al Colegio Profesional de Dentistas del resultado de las actuaciones por si la Comisión Deodontológica de dicho Colegio considera que debe tomar actuaciones por posible mala praxis profesional.

Por otro lado, Salud asegura que se remite a los pacientes afectados que así lo han solicitado el informe de las actuaciones con su caso para que adopten las decisiones que estimen oportunas en defensa de sus derechos.

Por todo ello, la Delegación insiste en que "han actuado durante todos estos meses de acuerdo a la normativa vigente, en tiempo y forma y dentro de sus competencias". De hecho, "el expediente sancionador abierto y la remisión a la Fiscalía de las irregularidades detectadas en el mes de febrero, antes de que se produjera el cierre de las clínicas en España, así lo demuestran", destaca.

Finalmente, manifiesta "todo su apoyo" a los afectados, "comprometiéndonos a seguir trabajando desde esta Delegación y esta Inspección para dar la mejor solución a esta situación y atender cualquier necesidad asistencial de los afectados".