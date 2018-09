Salud eleva a 22 los casos de paperas de las últimas semanas, que ascienden a 61 en lo que va de año

Actualizado 02/05/2013 21:16:45 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha elevado de 12 a 22 los casos de parotiditis (paperas) registrados en las últimas semanas en cinco colegios de la capital hispalense, según han detallado a Europa Press fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero, que han precisado, además, que de enero a abril de este año se han detectado en Sevilla un total de 61 casos.

Pese a este incremento de casos, las citadas fuentes han insistido que se tratan de "casos aislados" en su mayor parte, toda vez que ha calificado la situación de "normal", ya que, pese a que las coberturas de vacunación superan el 90 por ciento, "el virus continúa circulando entre la población, manteniendo una presentación epidémica de la enfermedad cada 3 a 5 años, con un patrón claramente estacional en los meses de invierno y primavera".

Del mismo modo, han reiterado que la tasa de incidencia de paperas en Sevilla en lo que va de año es de 2,6 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la registrada en otras comunidades como Asturias, Castilla y León, País Vasco o Madrid, con 498, 249, 237 y 110 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Con todo, han asegurado a Europa Press que desde los servicios y centros sanitarios se está "en permanente alerta" para detectar y notificar al Servicio de Vigilancia Epicemiológica de Andalucía (SVEA) la aparición de casos sospechosos de parotiditis, en cuya situación existe un protocolo de actuación establecido ante un caso aislado o en un centro, ya sea colegio o empresa.

Como se recordará, los primeros casos se detectaron hace dos meses, siendo los centros afectados los colegios de Nervión Portaceli y Buen Pastor, el San Francisco de Paula situado en el centro y el IES Valle-Inclán de Sevilla Este.

Estas actuaciones, que se han llevado a cabo desde el Distrito Sanitario de Sevilla, establecen que cada sospecha de caso tiene que ser notificado al Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA), que el paciente no debe acudir a la escuela o lugar de trabajo durante el período de transmisibilidad (cuatro días después desde el comienzo de la parotiditis) a fin de favorecer un aislamiento respiratorio del caso.

Asimismo, se procede a la localización y seguimiento de los contactos durante su período de infectividad (dos días antes de la aparición de los síntomas y hasta cuatro posteriores al comienzo de la parotiditis), se estudian sus antecedentes de vacunación en los nacidos después de 1971 y se oferta inmunización a los contactos susceptibles de contagio (principalmente a los nacidos a partir de 1971, no vacunados y sin antecedentes de haber padecido la enfermedad).

De otro lado, las mencionadas fuentes también han aludido a la aparición de 18 casos confirmados de fiebre Q en el municipio de Villaverde del Río, con el resultado de un hombre ingresado en el Hospital Virgen Macarena, aunque "no ha sido confirmado como caso y está mejorando su estado de salud". Según han declarado, tanto los departamentos de Agricultura como de Salud han trabajado de forma coordinada, "encontrándose el foco del brote en una cabaña con cabras que se ha aislado para que no entre en contacto ningún humano con las mismas", ya que es una enfermedad "que no se transmite de persona a persona, y que tiene tratamiento con antibioterapia".