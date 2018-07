Saramago apunta que la abstencion en el referendum del Estatuto "es algo normal" y que "no hay que dramatizar"

Actualizado 28/02/2007 18:07:44 CET

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El premio Nobel de Literatura, José Saramago, declarado hoy hijo predilecto de Andalucía, apuntó que la alta abstención registrada en el referéndum de reforma del Estatuto de Andalucía --votó un 37 por ciento--, celebrado el pasado 18 de febrero, es "algo normal en los referéndum" y que "no hay que dramatizar".

En rueda de prensa posterior a la entrega del galardón, Saramago sostuvo que "no hay que tratar de sacar beneficios políticos cuando sabemos que, si el gobierno hubiera sido otro, habría ocurrido lo mismo". Asimismo, señaló que no cree que la abstención haya sido un mensaje para los políticos puesto que "los referendos no son muchos, no se hacen ni siquiera cada cuatro años, y sería absurdo esperar ese tiempo para manifestar al gobierno y a los políticos lo que el ciudadano piensa".

A este respecto, manifestó que, a su juicio, el resultado de los comicios representa que "a los ciudadanos no les parece ni bien, ni mal", incidiendo en que, "a la gente no le interesó porque supusieron que el 'sí' ganaría y los más conscientes de sus obligaciones políticas y cívicas, salieron de su casa y votaron y los otros se quedaron".

De esta parte, aclaró que "los referendos no estimulan el animo para que el ciudadano salga de su casa para ir a votar, cuando puede salir de casa para irse a la playa". Seguidamente, calificó como "normal" que, por "intereses partidistas, haya una parte que dice que es una catástrofe y que los ciudadanos han vuelto una espalda a la política y otra parte, que dice que eso no es cierto".

"Por ejemplo --continuó el Premio Nobel de Literatura-- en las elecciones de los Estados Unidos, ese ejemplo democrático, ese faro que está iluminando a todo el mundo y mandando aviones, la abstención fue mucho mayor y la participación fue del treinta y algo por ciento".

Al margen de esto y debido a que su discurso durante el acto institucional del Día de Andalucía no fue leído, sostuvo que "es lo natural en un momento así". Por ello, manifestó que "un acto como este no es nada baladí y no se recoge con indiferencia o frialdad sino al contrario, la emoción es muy fuerte".

Por último, Saramago expuso, al ser preguntado acerca de su estado de ánimo tras ser nombrado hijo predilecto de Andalucía que "no nací para eso pero lo tengo", las mismas palabras que, según recordó, pronunció cuando le otorgaron el Premio Nobel de Literatura.