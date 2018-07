El PP exige al alcalde que arregle el cableado provisional del aparcamiento de José Laguillo

Actualizado 25/11/2007 15:21:11 CET

Flores asegura que tras las fuertes lluvias del martes los postes de luz se han derrumbado y generan un grave peligro para los vecinos"

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Vicente Flores exigió hoy al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, que "se preocupe por arreglar del cableado provisional de las obras del parking de José Laguillo ya que, a pesar de que terminaron en marzo, aún permanecen en la zona y tras las fuertes lluvias del pasado martes los pósters de luz se han derrumbado creando un grave peligro para los vecinos".

En un comunicado, Flores relató como, "tras la lluvia, un póster de la luz cayó sobre uno de los edificios de José Laguillo y lo único que ha hecho el Ayuntamiento es mandar a los bomberos para que lo aten a dicha terraza".

"Lo lamentable de todo esto es que los vecinos llevan desde marzo esperando a que le retiren este cableado y no han hecho absolutamente nada. En algunos casos los cables invaden el carril bici y pueden provocar una desgracia", señaló Flores. En este sentido, el edil popular hizo hincapié en que "justo a la salida de una cafetería hay un cable que se ha derrumbado y que está a la altura de las personas que caminan por la acera". Por último, Flores pidió al alcalde que "no se demore más y que actúe de una vez, antes de que ocurra algo que tengamos que lamentar, ya que no es lógico que una ciudad como Sevilla presente esta imagen llena de cables y de pósters caídos que lo único que hacen es molestar a los vecinos".