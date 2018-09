Susana Díaz asegura que si los andaluces le dan una "mayoría holgada" estará los cuatro años de legislatura

Publicado 26/01/2015 23:15:15 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este lunes que si los andaluces le dan una "mayoría holgada" en las elecciones del 22 de marzo, ella estará al frente del Gobierno autonómico los "cuatro años de la legislatura".

En una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press, Díaz, preguntada sobre si estará en Andalucía los cuatro años de legislatura si resulta reelegida presidenta, ha señalado que para eso se presenta y que cree que va a tener la confianza de los ciudadanos, porque es lo que siente en la calle.

"Yo se que quiero estar aquí y me presento porque quiero ser la presidenta de Andalucía, porque es mi pasión, y lo he dicho ya de todas las maneras", ha indicado Díaz, apuntando que ella no va a hablar mal de nadie en la campaña, sino que va a hablar de la gente.

Ha agregado que siente en la calle que la gente quiere que sea su presidenta. "Ya no sé en qué idioma voy a decir que es aquí donde quiero estar", según ha indicado Díaz, garantizando que si los andaluces le dan una mayoría "holgada seguro" que va a estar los cuatro años de legislatura.

Díaz ha agregado que no sabe qué van a hacer algunos cuando pierdan y cuánto van a tardar en volverse a Madrid, de donde han venido, en referencia al presidente del PP-A, Juanma Moreno. "Yo estoy aquí y aquí sigo", ha sentenciado.

Preguntada sobre si se iría a Madrid si su partido la reclamara, ha señalado que ella quiere que la reclamen los andaluces y que ya se va a tomar como un "halago" que algunos la vean como "presidenta de España".

Susana Díaz ha señalado que serán bien recibidas todas las manos en la campaña de las autonómicas, en referencia a que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya anunciado que se volcará en la misma.

La presidenta ha lamentado que haya recibido del que será candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, que no se sentía "cómodo" con el Gobierno andaluz de coalición, calificativos como el de "indecente" por defender las políticas de estado y la posición de España en el contexto internacional.

Respecto a la cena de José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono con el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que ella no habría ido y que le llama la atención que a dirigentes de Podemos les interese conocer lo que opinan los de la "casta".