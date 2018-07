Teatro Central acoge este viernes 'Le sacre du printemps' y 'Royaume Uni' a cargo del Ballet Preljocaj

Actualizado 02/05/2013 20:01:25 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central de Sevilla acoge este viernes 3 y sábado 4 de mayo el estreno en España las piezas 'Le sacre du printemps (La consagración de la primavera) 2001' y 'Royaume Uni (Reino Unido) 2012', a cargo del Ballet Preljocaj, dos espectáculos con coreografías de Angelin Preljocaj. Tendrá lugar en la Sala A, a las 21,00 horas.

Un total de 26 bailarines permanentes, más de 100 representaciones al año, coreografías para la Scala de Milán, el New York City Ballet, la Staatsoper de Berlín o el Ballet de la Ópera Nacional de París son la demostración palpable de la calidad indiscutible de este coreógrafo francés que visita el Teatro Central por primera vez.

Así, llega por fin Preljocaj al Central. Una cita pendiente que se venía demorando año tras año. Y llega para mostrarnos dos ejemplos muy distintos del trabajo que viene desarrollando en su Centro Coreográfico Nacional. Dos coreografías realizadas en dos periodos muy distintos de su largo recorrido como bailarín y coreógrafo, dos coreografías separadas entre sí por un periodo de once años que nos ayudarán a hacernos una idea de la versatilidad del trabajo de uno de los grandes de la danza contemporánea internacional.

'Le sacre' data de 2001, fecha en la que recibió de Daniel Barenboim, en esos momentos director de la orquesta de la Staatsoper de Berlín, el encargo de montar 'La consagración de la primavera', un espectáculo del que el diario Le Monde dijo: "A pesar de su talento audaz, a pesar de su familiaridad con los Ballets Russes..., Preljocaj no estaba preparado para responder a la petición del director de la orquesta Staatsoper de Berlín: Daniel Barenboim. Y tuvo toda la razón al aceptar: su Consagración no solo es asombrosa, sino tremendamente conmovedora. Hacían falta todos los conocimientos musicales del coreógrafo para atreverse a enfocar el tema de la partitura a contrapelo".

Por su parte, 'Le Républicain' de Lorrain decía lo siguiente tras el estreno: "Cuando has visto La consagración de Preljocaj... piensas que ya no se puede ir más allá. ¿Iconoclasta? El albanés ya nos había avisado. Esto va a ser un "rito social". ¿Y no comienza por una provocación? Las chicas se bajan sus braguitas. ¿Danza erótica? En absoluto. ¿Erotismo de la danza? Quizá. ¿Violación colectiva? Solamente un simulacro. El "culto a la tierra" como primer cuadro será viril, duro, musculoso, un verdadero cuerpo a cuerpo en el que los clanes se enfrentan, en el que los cuerpos se turban, en el que domina el combate faunesco. ¿Cortejo primate? El ritual pagano se convierte en ritual humano, un poco bestial, como es el hombre a menudo".

La segunda coreografía 'Royaume Uni' data de 2012 y se trata de un encargo del Festival de Suresnes. En este caso Preljocaj realiza una coreografía para princesas del hip hop. Sobre una música electrónica ritmada y estructurada, Angelin calca su caligrafía precisa sobre estos cuatro cuerpos a veces imperfectos, según los cánones contemporáneos, apropiándose de la gestualidad del hip hop, alzamientos de hombros, impulsos, movimientos de brazos y manos, torsiones, etcétera, y vertiéndola en su propio vocabulario corporal. Aplicadas, concienzudas, las cuatro chicas (...) hacen suya la gestualidad del coreógrafo, proponiendo una armoniosa fusión de dos estilos a priori tan opuestos, creando una bella pieza, de cualidades intemporales.