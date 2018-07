Un total de 54 trabajadores fallecen en accidentes laborales en Andalucía hasta agosto, según UGT-A

Actualizado 02/09/2011 16:19:19 CET

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 54 accidentes laborales mortales se han registrado en Andalucía desde enero y hasta el mes agosto, según los datos consultados por Europa Press de UGT en Andalucía, lo que supone 14 accidentes menos que en el mismo período que el año pasado.

En el mes de enero, con datos suministrados de la Consejería de Empleo a UGT-A, se contabilizaron 13 accidentes laborales con resultado de muerte y todos se produjeron durante la jornada laboral en Almería (3), Cádiz (1), Córdoba (2), Granada (1), Huelva (1), Jaén (2), Málaga (1) y Sevilla (2). Asimismo, en el mes de febrero se contabilizaron cinco accidentes mortales laborales, --dos de ellos 'in itinere'-- de los que uno se registró en la provincia de Cádiz; Málaga (1) y Sevilla (2 en jornada laboral y 1 'en itiniere').

Por otro lado, durante el mes de marzo se han registrado siete accidentes mortales laborales, que se repartieron entre Almería (1), Cádiz (1), Córdoba (1 'in itinere'), Granada (2), Málaga (1) y Sevilla (1 'in itinere'). Asimismo, en el mes de abril se han producido seis accidentes mortales en las provincias de Cádiz (1), Córdoba (1 'in itinere'), Huelva (1 'in itinere'), Málaga (1) y Sevilla (2).

De igual manera, en el mes de mayo, se han producido ocho accidentes, en Almería (3), Granada (1), Málaga (3) y Sevilla (1), respectivamente. Por su lado, en el mes de junio se ha producido un accidente laboral repectivamente en la provincia de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, , Huelva, Málaga y Sevilla.

Asimismo, ya con datos de elaboración propia por parte de UGT-A, en el mes de julio se registraron cinco accidentes en el tajo -- en Almería (1), Cádiz (2), Córdoba (1) y Jaén (1)--, mientras que en agosto se han producido tres.

Por provincias, Sevilla y Almería son las que más accidentes de este tipo ha registrado, con diez cada una; por delante de Málaga y Cádiz, con ocho, respectivamente; Córdoba, con seis; Granada, con cinco; Jaén, con cuatro y Huelva, con tres.

El pasado año hasta el 31 de agosto se registraron un total de 68 accidentes laborales mortales en Andalucía, de ellos 20 se produjeron 'in itinere' --en el camino de ida o vuelta al trabajo--, según los datos de UGT en Andalucía, consultados por Europa Press.