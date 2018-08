La Universidad de Sevilla convoca 22 plazas en once viviendas inclusivas para estudiantes con discapacidad

Publicado 25/07/2018 12:58:07 CET

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha abierto una convocatoria de 22 plazas en once viviendas de alquiler a bajo precio en el marco del programa 'Promoción de la Autonomía en viviendas inclusivas'. Con este programa, la US persigue conseguir la integración plena y efectiva de todas aquellas personas de la comunidad universitaria que presenten algún tipo de discapacidad, tanto en el acceso y permanencia en la Universidad como en su posterior integración en el mundo laboral y en la sociedad.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 17 de agosto y está destinada a once estudiantes con discapacidad acreditada igual o superior al 33 por ciento que deseen convivir con un estudiante colaborador así como a otros once alumnos que deseen participar como estudiantes colaboradores en el citado programa, teniendo que tener superado el 25 por ciento de los créditos de la titulación que esté cursando en la Universidad de Sevilla.

En el caso de que queden plazas sobrantes de los emparejamientos --estudiante con discapacidad + estudiante colaborador-- podrán solicitar plaza las estudiantes que acrediten ser víctimas de violencia de género y el alumnado que acredite haber sido hijo de una mujer víctima de violencia de género. Si aún quedaran plazas libres se asignarán a personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

Las viviendas, situadas cerca de los campus universitarios de Pirotecnia y Rectorado, tienen un coste de alquiler que oscilará, dependiendo de la vivienda, entre 148 euros mensuales por persona y 160 euros para cada una de las personas que compartan la vivienda. En este alquiler ya se han incluido los gastos de agua, luz y comunidad.

Todas las viviendas constan de dos habitaciones en torno a 50 metros cuadrados, distribuidas con salón comedor, dormitorio, baño y cocina amueblada. Las instalaciones constan de zonas comunes con lavandería, sala de reuniones y wifi .

A pesar del bajo coste, los interesados también podrán solicitar una ayuda económica en el marco de la convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidades de apoyo personal asociadas a la discapacidad o por situación sobrevenida, que oscilan entre los 800 y mil euros por curso académico y por persona. La US ha invertido cerca de 35.000 euros en esta red de once viviendas inclusivas.