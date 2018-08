La Universidad de Sevilla se sitúa en la posición 524 en base a la puntuación del ranking mundial de Shanghai

Publicado 16/08/2018 12:04:31 CET

SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa en la posición 524 mundial, a solo 0,35 puntos de la última Universidad que se incluye en el top 500 del ranking de Shanghai de universidades, y 15 posiciones por delante del resultado del año 2017, en el que la Hispalense ocupaba el puesto 539.

La US ha destacado en una nota que ha mejorado todas sus puntuaciones con respecto al año anterior, aumentando la calificación total ponderada en 0,34 puntos, la relativa a las publicaciones en las reconocidas revistas Nature y Science en 0,5 puntos, la referente a las publicaciones científicas en un punto y el rendimiento per cápita en 0,4 puntos.

"Los resultados ponen de manifiesto el esfuerzo que la institución viene realizando en su estrategia de mejora de los resultados de investigación e internacionalización", ha valorado la universidad, que ha agregado que "ya se están empezado a recoger los frutos" de su estrategia.

En este sentido, ha incidido en que esta tendencia ha quedado reflejada en otros rankings publicados este año, como Scimago, CWTS-Universidad de Leiden, Center for Word University Rankings o National Taiwan University, ocupando las posiciones 273, 280, 414 y 427 a nivel mundial, respectivamente.

Para elaborar el ranking de Shanghai global, la consultora 'Shanghai Ranking Consultancy' utiliza seis indicadores, que en su conjunto aportan una puntuación para cada institución.

Estos son el número de antiguos alumnos que han sido premios Nobel o medallas Field en matemáticas (con un peso del 10%); el número de profesores que son o han sido premios Nobel o medallas Field (con un 20%); el número de autores altamente citados ('highly cited', con un 20%); el número de publicaciones en las revistas Science o Nature (con un 20%); el número total de publicaciones indexadas (con un 20%), y la media ponderada de los indicadores anteriores, según el número de profesores (con un 10%).

AVANCE POR DISCIPLINAS

La US ha asegurado que hay que destacar el notable avance conseguido en la versión por disciplinas del ranking Shanghai by Subject, recientemente publicado. En el mismo, la US está presente en 28 de las 54 disciplinas científicas incluidas en el ranking, frente a las 18 de la edición anterior, y se han mejorado los resultados en 16 disciplinas.

La US se sitúa entre las cien mejores universidades del mundo en las disciplinas de 'Food Science & Technology', que se mantiene como la disciplina mejor posicionada, con la posición 47; 'Instruments Science & Technology', que experimenta una notable subida hasta alcanzar la posición 48), y 'Mathematics y Automation & Control, en el rango 76-100).

También se indica el número de disciplinas incluidas en el ranking en comparación con otras universidades españolas, situación en la que la US queda en cuarta posición detrás de la Universidad de Valencia, con 32 disciplinas; de la de Madrid, con 35, y de la de Barcelona, con 38.