La UPO presenta el recurso contra la resolución de los Campus de Excelencia para exigir una nueva evaluación

La Universidad Pablo de Olavide (UPO), que lidera el proyecto de excelencia 'CamBio' sobre Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Global con otras seis universidades (Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y UNIA) y el CSIC, ha presentado esta semana el recurso de alzada que anunció contra la resolución del Ministerio de Educación sobre los Campus de Excelencia (CEI) en esta edición de 2011.

Según ha informado a Europa Press la directora de 'CamBio', Pilar Paneque, el recurso fue presentado el pasado lunes 21 de noviembre. En él, con una "fundamentación jurídica muy extensa", piden a la Comisión Internacional que evaluó los campus que "revise la calificación" obtenida por este proyecto liderado por la UPO porque, a juicio de sus responsables, "no se han tenido suficientemente en cuenta" aspectos que se consideraban clave en las bases de la convocatoria y que 'CamBio' cumplía.

"Hemos hecho hincapié en las cuestiones de internacionalización que contempla el proyecto y que, de hecho, ya están en funcionamiento. Es decir, que no son ni siquiera propuestas, sino realidades y líneas de trabajo ya en marcha como la instalación de una sede para el estudio de la biodiversidad en Panamá o los Campus transfronterizos con el norte de África y América Latina y que no se han valorado lo suficiente", explica.

Además, Paneque y su equipo creen que la comisión evaluadora tampoco ha valorado la "fortaleza" de las agregaciones y alianzas que 'CamBio' ha conseguido con sus agentes y socios externos a la universidad y que, entre otras cosas, han posibilitado que las "dos únicas infraestructuras científicas de la Comisión Europea (LifeWatch y Solaris) que hay en España estén en las instalaciones del campus de excelencia". Concretamente, en las universidades Pablo de Olavide y Almería, respectivamente.

"Es, pues, un proyecto que responde a dos de los criterios fundamentales de la convocatoria de CEI, que son la especialización y la diferenciación. Creemos que este proyecto cumplía de manera excepcional con ambos en relación al resto de campus de España y que la comisión internacional no las ha valorado", insiste la directora para explicar la argumentación utilizada para exigir la "re-evaluación" del proyecto.

Presentar este recurso, no obstante, no ha sido fácil. Sobre todo, porque la resolución definitiva del Ministerio de Educación sobre los CEI no incluía detalles de la evaluación, solo los campus distinguidos como excelentes y la financiación otorgada. Ante tal "ambigüedad", la UPO tuvo que solicitar expresamente el informe de la comisión evaluadora para analizar en qué aspectos tenían que basar el recurso. Un informe que le fue entregado pero que carecía de "valoraciones cuantitativas" y se basaba en "comentarios generales".

Sobre ello, no obstante, han presentado este recurso de alzada solicitando "una revisión más detallada de 'CamBio' sobre los principios de la convocatoria de tal manera que, en último extremo, se nos otorgue la calificación de Campus de Excelencia". Esta distinción es, en opinión de Paneque, "lo único que falta", ya que, a efectos prácticos y gracias a la financiación que la UPO ha ido obteniendo con las buenas evaluaciones parciales ha ido consiguiendo desde su puesta en marcha hace ya dos cursos, 'CamBio' es "un proyecto vivo" y que se va desarrollando poco a poco.

Pero aún así, a la UPO le queda clavada la espina de no haber conseguido el sello de excelencia. Por eso, desea que el Ministerio resuelva este recurso de alzada, a ser posible, antes del traspaso de poderes al nuevo ejecutivo del PP que liderará Mariano Rajoy. "Con la coyuntura política actual no sabemos ni el tiempo que el Ministerio puede tardar en contestar ni de qué manera puede afectar el cambio de Gobierno, pero confiamos en que, en cualquier caso, esto quede cerrado a lo largo del mes de diciembre, ya que se trata de un programa (el de CEI) que este Ministerio ha llevado como bandera y entendemos entonces que debe dejarlo cerrado en todos sus extremos, incluidos los recursos de alzada".