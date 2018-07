UPyD se retira de todas las causas judiciales en Andalucía

Publicado 21/12/2015 19:12:47 CET

SEVILLA/MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de Unión, Progreso y Democracia (UpyD), Andrés Herzog, ha anunciado que su partido se retira de todas las causas judiciales en las que está personada, alrededor de una veintena, al no contar "con el respaldo" de los ciudadanos "para luchar contra la corrupción".

De esta manera, también abandona las causas en las que estaban personados en Andalucía, según ha indicado en su Twitter el que fuera portavoz de la formación en la comunidad andaluza, Martín de la Herrán, que ha afirmado que es "triste, pero es lo que toca".

"Abandonamos causas judiciales contra la corrupción, también en Andalucía", ha señalado refiriéndose al caso de los ERE, al caso UGT, al caso EDU y al caso de los cursos de formación, según ha indicado en el comentario recogido por Europa Press

Por su parte, Herzog ha señalado en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Dirección de UPyD que "no podemos continuar con las acciones judiciales, no sólo por una cuestión económica sino porque creo que no cuento con respaldo de españoles para la luchar contra la corrupción".

En los comicios generales del 20D, UPyD ha obtenido 153.498 votos y un 0,61 por ciento del apoyo total estatal, el peor resultado desde su primer examen electoral, los comicios de 2008. Tras una legislatura en la que contaba con cinco diputados, en esta ocasión, se queda fuera del Parlamento.

Tras estos datos, Herzog ha dicho que no se siente "legitimado" para continuar adelante con los procesos judiciales "contra los poderosos y los mejores despacho de abogados". Según ha dicho, el inicios de esos procesos "estaba justificado por el respaldo de la gente", algo con lo que a la vista de las generales ya no cuenta.

Eso sí, no descarta que tras relanzar el proyecto UPyD después de una "reflexión" por parte de la dirección del partido UPyD recupere" el respaldo de su electorales.

Según ha informado el propio Herzog, tras la debacle electoral en los comicios autonómicos y municipales de mayo, UPyD dejó "algunas" causas judiciales, pero no todas. Ahora, tras los malos resultados de las generales, se aparta de todas ellas, alrededor de una veintena.