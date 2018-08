La US publica un estudio de los mapas manuscritos que imitaban a los impresos de la cartografía hispanoamericana

US

Los investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla (US) han publicado un estudio sobre una serie de mapas manuscritos realizados a plumilla que imitaban a los mapas impresos en los inicios de la cartografía hispanoamericana.

Así, el equipo de la US, tal y como informa en un comunicado, ha localizado un conjunto de mapas que se caracterizan por un estilo peculiar, pues tratan de imitar el estilo de los mapas grabados que se venían realizando en la Europa de la época y que seguían una corriente inversa a la que se observa en los primeros mapas impresos, que trataron de imitar el estilo de los manuscritos.

Tras una búsqueda en el Archivo General de Indias de Sevilla y en la Benson Latin American Colecction de la Universidad de Texas, en la que se han localizado un total de siete mapas, se ha publicado un estudio descriptivo de los mismos en el que se demuestra que todos están realizados a plumilla, son de distinta procedencia geográfica, pero tienen en común el corresponder a distintas zonas mineras de México y que están realizados en el intervalo del año 1579 al 1580.

De esta forma, el profesor de la US Manuel Morato ha señalado que, según los documentos encontrados, "parece ser que los autores de estos mapas tuvieron a los documentos impresos en tan alta estima que pusieron más empeño en reproducir las características de la impresión que en describir la geografía de las regiones que representaron. Es decir, imitaban, no el arte de los mapas, sino el de las estampas sobre paisajes que ilustraban los libros, imágenes que ellos conocían dada la gran difusión que tuvieron no solo en la Europa del siglo XVI, sino también en Centroamérica".

Igualmente, a pesar de que todos los mapas están realizados al estilo europeo, también muestran algunas características que sugieren influencias de la cartografía indígena, como huellas de pies en los caminos y remolinos en los ríos, en los que también se representan peces en la superficie del agua, lo que sugiere "un esfuerzo de adaptación entre los dos modos cartográficos".

Además, los expertos han identificado la influencia de otra práctica renacentista que se originó en los portulanos, como son los dibujos de escenas figurativas de indígenas y animales de la región, como el ciervo, el conejo, el buitre y el armadillo, que posiblemente "sea una forma de enfatizar las especies animales características de la región o resaltar aquellas especies exóticas desconocidas en España".

Ante estos indicios, parece ser que los mapas estudiados son el resultado del deseo de sus autores de lograr un ideal cartográfico, es decir, la estética de los mapas impresos. Estos son un producto híbrido, ya que no sólo se vieron influenciados por los dibujos grabados en madera, tanto en los mapas impresos como en las ilustraciones de los libros; sino que también contienen otras convenciones tomadas de tradiciones indígenas y prácticas europeas previas al Renacimiento.

LA HISTORIA DE LOS MAPAS MANUSCRITOS

Desde los primeros tiempos de la colonización de América, la Corona española tuvo la necesidad de conocer y representar los nuevos territorios ultramarinos para su control y delimitación. Por ello, en el último tercio del siglo XVI, el instrumento que se diseñó para llevar a cabo el proyecto de representación del nuevo mundo fue el de las encuestas.

Este magno proyecto se conoce como 'Relaciones Geográficas de Indias' y, para ello, las autoridades locales debían responder preguntas sobre geografía, topografía, toponimia y recursos, entre otros. Además, se pedía la realización de un mapa de la región o 'pintura' que describiese gráficamente la geografía de la región, indicando los accidentes geográficos, las poblaciones y vías de comunicación.