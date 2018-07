Villalobos exige a Gobierno los 215 millones de Pfoea y espera que no "asedie" Andalucía al perder Junta

Actualizado 31/03/2012 16:53:10 CET

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha exigido al Gobierno central los 215 millones de euros del Plan de Fomento del Empleo Agrario, antiguo Plan de Empleo Rural (PER), ante la "demora" en el reparto, y ha esperado que no se "vuelva a asediar" a Andalucía con técnicas de "confrontación, ahora que el PP sabe que no gobernará en Andalucía".

En un comunicado, Villalobos recuerda la "protesta de millones de trabajadores" en España este jueves mostrando su "disconformidad" con la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy y pone la atención en la "situación de incertidumbre que viven cientos de miles de familias del medio rural andaluz por el retraso en el reparto del Pfoea 2012".

Concretamente, Rodríguez Villalobos ha recordado que el año pasado, el anterior ejecutivo repartió estas partidas el día 21 de febrero, y "a estas alturas, casi metidos en abril, ninguno de los que forman parte de la comisión regional de seguimiento tiene constancia de que estos fondos vayan a llegar en breve".

Además, ha remarcado la "capacidad para mentir" del actual gobierno, ya que la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, "comentó que notificaría la fecha de convocatoria de la comisión antes de las elecciones andaluzas y aún estamos sin conocer el día de dicha reunión y si, definitivamente, serán las cantidades de 215 millones que la ministra anunció en un mitin".

Para Rodríguez Villalobos, "el retraso en el reparto acumula ya un mes y medio y evidencia que, tras llevar al abismo a todos los trabajadores con la reforma laboral, el Gobierno deja también en precario a los eventuales agrarios al no darles seguridad en los presupuestos del PER, que son la garantía de renta para cientos de miles de familias del agro andaluz".

Asimismo, indica que el pasado año, además de recibir estos fondos el 21 de febrero, las primeras obras se iniciaron a mediados de julio, "algo que ya se antoja bastante complicado por los retrasos que se acumulan en los tiempos para los proyectos de este año, que siempre llevan numerosos trámites administrativos para su puesta en marcha".

"AUSENCIA DE LEALTAD Y COMPROMISO" DE RAJOY

En esa línea, Villalobos ha recordado que la ejecución de este fondo es un proceso "complejo" en el que participan varias administraciones y en el que, por tanto, se necesita de la "lealtad y el compromiso de todas ellas, algo que a día de hoy brilla por su ausencia en la parte que le toca al gobierno de Rajoy".

"No quiero pensar que ahora que el PP sabe que no gobernará en Andalucía, vuelvan a asediar a esta tierra con su técnica de confrontación. Lo que necesitamos en el medio rural andaluz es que en los primeros días de abril liberen los fondos del PER, porque con la situación actual lo único que hace el PP es mantener en vilo a cientos de miles de familias que, en esta coyuntura de crisis, tienen en la garantía de rentas del PER su único salvavidas', ha concluido Rodríguez Villalobos.