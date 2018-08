Villalobos niega que Montero "frene" la financiación autonómica y local y dice que no hay "tiempo" este mandato

Publicado 13/08/2018 10:39:41 CET

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación andaluza de municipios y provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha negado que la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, haya "puesto freno" a las reformas demandadas para la financiación autonómica y local, defendiendo que se trata de un proceso que carece de "tiempo" suficiente en la actual legislatura y de cara a 2019, resulta "fundamental" la configuración de un proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE).

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez Villalobos ha recordado la histórica reivindicación del sector de las administraciones locales, para que las mismas gocen de mayor financiación y así mejorar la prestación de los servicios públicos de su competencia.

Al respecto, ha insistido, una vez más, en que la reforma de la financiación de la administración local "es un tema principal, fundamental e ineludible de cuantos están pendientes con los ayuntamientos y diputaciones", una tesis que el presidente de la Diputación mantiene ante el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez.

En ese sentido, recordemos que la Ministra de Hacienda, de su lado, ha considerado públicamente que para afrontar la reforma de la financiación local, primero es necesario reordenar las competencias de tales administraciones a cuenta del impacto de la Ley 2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, promovida por el anterior ejecutivo del popular Mariano Rajoy y que incidía especialmente en las competencias propias o impropias de los municipios. Fruto de dicha regulación, según la actual ministra socialista de Hacienda, es necesario analizar la pérdida de competencias sufridas por los ayuntamientos, reordenar tales competencias y, finalmente, abordar la correspondiente composición financiera.

En paralelo, y ante la también largamente demandada reforma de la financiación autonómica, María Jesús Montero se ha comprometido a introducir "mejoras efectivas" en la financiación de las comunidades autónomas para transitar hacia un nuevo modelo, como la modificación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o avanzar en armonización fiscal, aunque ha reconocido directamente que en esta legislatura "no dará tiempo" a articular una reforma como tal.

LA REIVINDICACIÓN SIGUE

Frente a ello, el presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP ha defendido que ante el nuevo Gobierno central socialista, los municipalistas seguirán "reclamando de manera recurrente e insistente" que se "aborde" la reforma de la financiación local, al objeto de fortalecer a los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano.

No obstante, Rodríguez Villlalobos ha reconocido que con el desembarco del socialista Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno gracias a la moción de censura que despojó del poder a Rajoy, "los raseros de exigencia han cambiado". Y es que según argumenta, después de que durante los más de seis años del Gobierno del popular Mariano Rajoy no hubiese ninguna "propuesta de financiación local específica" porque el PP no tomó "en serio" dicha reivindicación, el actual gabinete socialista "tiene un plazo máximo de dos años".

"La reforma de la financiación autonómica y local es un proceso que no daría tiempo antes del fin de la legislatura, porque además, exige amplios consensos políticos", ha aseverado el presidente de la Diputación y de la FAMP, quien descarta que Montero haya "puesto freno" a estas reformas. "Gobernar es priorizar y, de cara a 2019, la elaboración de los presupuestos es fundamental", ha opinado Rodríguez Villalobos.