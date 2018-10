Virginia Pérez critica que Celis "cargue contra el PP" con la N-IV en vez de "dar detalles y fechas" de la obra

Publicado 10/09/2018 18:41:01 CET

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ante la reunión celebrada entre el delegado del Gobierno central en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y los alcaldes del Bajo Guadalquivir respecto a las obras de duplicación del tramo de la carretera N-IV comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha criticado que Celis haya utilizado el encuentro para "cargar contra el PP en vez de dar detalles y fechas del proyecto".

Mientras en dicha reunión Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha manifestado que la culminación de las obras "se va a retrasar un año y medio", culpando de ello a la "desidia" del anterior gobierno del PP y sus supuestos errores en el planteamiento técnico del proyecto, Virginia Pérez ha criticado que el actual delegado del Gobierno central "cargue contra el (anterior) Gobierno del PP en vez de dar detalles y fechas", pues a su juicio "no ha entrado en ningún tipo de detalle sobre el desdoble, ni tan si quiera superficial, y lo único que ha hecho es culpar el PP".

"El delegado dice que esta obra es una prioridad pero lo cierto es que en cien días de Gobierno aún no se había reunido con los alcaldes de los municipios afectados, lo que demuestra que esta obra no es una prioridad para el PSOE", ha aseverado la presidenta del PP de Sevilla, recordando que el ejecutivo central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero "no hizo nada" para ejecutar el proyecto planificado en aquella época para duplicar esta carretera y los socialistas "tampoco han movido nada al respecto con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Así, ha pedido a Rodríguez Gómez de Celis que "vuelque sus esfuerzos en solucionar los problemas de la provincia y Andalucía, que no son pocos, en vez de criticar sin base al Gobierno del PP, que es el único que ha apostado de manera decidida y al cien por cien por la provincia". Además, le ha reclamado que "potencie ahora desde el Gobierno de la Nación las obras paradas por Zapatero y que el Gobierno del PP retomó estos últimos años, como es el caso de la N-IV y la SE-40".

LA N-IV

La situación de la carretera N-IV, marcada en los últimos años por su saturación y siniestralidad, ha vuelto al debate público y político después de que el tramo correspondiente a Dos Hermanas fuese el escenario de un nuevo accidente de tráfico con resultado de muerte, fruto del cual fallecía un anciano de 75 años y varias personas resultaban heridas, entre ellas un niño de cinco años nieto del finado.

Tras dicho accidente, en Los Palacios fue celebrada una concentración promovida por los grupos municipales de la localidad, IP-IU, el PP y el PA, en demanda de la "reactivación" de las obras de duplicación del tramo de la N-IV comprendido entre Dos Hermanas y dicha localidad, unas obras supuestamente ralentizadas, y la supresión "inmediata" del peaje de la autovía AP-4.

Después, el PP celebró en el municipio un acto protagonizado por la secretaria general del PP-A, Loles López; la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; y el presidente del PP de Cádiz y exdelegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz.

LA MOVILIDAD EN EL BAJO GUADALQUIVIR

En cualquier caso, mientras el 31 de diciembre de 2019 expira la última prórroga de la concesión mediante la que Abertis gestiona y explota la AP-4, una infraestructura clave en las conexiones entre Cádiz y Sevilla, la comarca del Bajo Guadalquivir lleva años reclamando el fin anticipado de esta concesión para que la autovía sea liberalizada antes de la citada fecha, así como la duplicación de la N-IV hasta Jerez de la Frontera.

En ese sentido, antes de desembarcar en el Gobierno central, el PSOE reclamaba tanto el levantamiento anticipado del peaje de la AP-4 como la prolongación de las obras de duplicación de la carretera N-IV, pesando actualmente el compromiso del Gobierno central socialista de "no renovar" la citada concesión administrativa cuando la misma expire.

En el caso del anterior Gobierno central del popular Mariano Rajoy, también se comprometió a no aceptar más prórrogas respecto a la concesión administrativa que pesa sobre la AP-4, pero en paralelo anunció que entablaría negociaciones con las empresas concesionarias de las autopistas de peaje, para dilucidar el futuro de la gestión de tales infraestructuras.