Zoido afirma que "no hay novedad" en su postura sobre la candidatura y ve a PSOE-A e IULV-CA "en la misma circunstancia"

Actualizado 02/05/2013 12:09:57 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha insistido este jueves en que "no hay ninguna novedad" en su posición sobre la candidatura a la Presidencia de la Junta tras la última declaración pública que hizo al respecto el pasado 17 de abril, cuando afirmó que prefiere ser regidor de la capital hispalense que candidato a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, y ha destacado que tanto PSOE-A como IULV-CA se encuentran "en las mismas circunstancias".

Zoido se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado por unas declaraciones de la alcaldesa de Marbella (Málaga) y presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ángeles Muñoz, en las que aseguraba que Zoido aún no había tomado una decisión definitiva en relación con la candidatura a la Presidencia de la Junta.

"Con toda sinceridad, no hay ninguna novedad después de mi última declaración al respecto", ha asegurado el líder del PP-A, que, aunque ha evitado repetir la reflexión que hizo pública hace dos semanas, sí ha señalado que "la circunstancia que atraviesa el PP-A en este sentido es la misma del PSOE-A y de IULV-CA".

"NO ES MOMENTO DE PERDER UN SOLO MINUTO" EN CUESTIONES INTERNAS

Zoido ha querido dejar claro que se dedica "a trabajar todas las horas del día para atender a todos aquellos que lo están necesitando y eso es lo que estoy exigiendo a todos los que me acompañan en mi partido" y ha advertido de que "no es momento de perder un solo minuto en qué va a ocurrir dentro de semanas, meses o años desde el punto de vista interno del partido".

"Todos los días me preguntan lo mismo y he tomado la determinación de decir no hay novedad y que seguimos en la misma situación que PSOE-A e IULV-CA, los tres estamos en las mismas circunstancias, y nosotros de momento lo que queremos es trabajar por los demás", ha añadido el dirigente 'popular', que ha preferido no entrar en el proceso interno para elección de candidato en las filas del PSOE.

"Lo que sucede en otros partidos me gusta respetarlo, que cada uno tome las decisiones en el momento oportuno, con los mecanismos que cada uno tiene y que se haga todo con la mayor naturalidad", ha concluido.