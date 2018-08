'Ayala' y 'Brunei' avanzan a las semifinales de la Copa de Plata Appletiser de mediano hándicap en Sotogrande

Publicado 10/08/2018 22:07:13 CET

El Santa María Polo Club vive este sábado uno de los días grandes con la final de la Copa de Plata de alto entre Lechuza Caracas y La Indiana

SAN ROQUE (CÁDIZ), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 47º Torneo Internacional de Polo continúa a pleno rendimiento, este viernes con cuatro partidos disputados. 'Ayala Polo Team' y 'Brunei' se anotaron sendas victorias en los dos encuentros de la Copa de Plata Appletiser de mediano hándicap celebrados por la tarde, con lo que ambos se garantizan un puesto en semifinales. Por la mañana 'Esperanza' y 'Águilas' sumaron victorias en la Copa de Plata Isolas 1892 de bajo hándicap. Asimismo, este sábado es una de las fechas grandes con la celebración de la final de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap, a la que aspiran 'Lechuza Caracas' y 'La Indiana'.

'Ayala Polo Team' venció a 'Cotton House' 12-7 en la cancha Los Pinos II y sumó su tercera victoria en tres partidos disputados en la Copa de Plata Appletiser de mediano hándicap, lo que le permite liderar el grupo A. El equipo del patrón Íñigo Zobel fue a más en el partido y volteó el marcador en un tercer 'chukker' muy serio en el que se puso con tres goles de ventaja: hasta entonces, 'Cotton House' tenía el mando. En la segunda parte, 'Ayala' se hizo fuerte en defensa y no dio opciones de remontada a su rival en el último 'chukker'.

'Brunei' acaba segundo en el grupo A tras vencer a 'Marqués de Riscal' por 9-8 en un atractivo partido de polo, que hizo disfrutar al mucho público que se congregó en la cancha Los Pinos I. Los dos conjuntos tuvieron cerca la victoria, arrancando el encuentro con igualdad, si bien 'Brunei' tomó la delantera en unos 'chukkers' con pocos goles, en los que las defensas se impusieron a los ataques.

En el cuarto 'chukker', 'Marqués de Riscal' dio la vuelta al marcador y se puso con dos goles por arriba, pero la Princesa Azemah de Brunei hizo el tanto del empate a siete en el quinto juego. En la última jugada del partido, Pablo McDonough hizo valer sus diez goles de hándicap en una jugada inteligente para sacar un penalti que sirvió a 'Brunei' para sumar la victoria.

Por la mañana se disputaron en Puente de Hierro dos encuentros de la Copa de Plata Isolas 1892 de bajo hándicap. 'Águilas' se impuso 9-8 a 'Sotoisola', tras remontar en el último 'chukker' de un duelo con alternativas en el marcador, sumando así su segunda victoria. Por otro lado, 'Esperanza' consiguió ganar por primera vez en este trofeo tras imponerse a 'La Isla' por 9-8,5 en otro partido que se decidió en los minutos finales.

SUNSET VALLEY WEEKEND

Tras la intensa jornada de polo de este viernes, la música tomó el relevo en las canchas del Santa Maria Polo Club con la primera de las dos noches temáticas del II Sunset Valley Weekend. Los emblemáticos grupos Nacha Pop y Modestia Aparte recordaron sus éxitos en un recuerdo al pop español de los años ochenta.

El festival continuará este sábado con un homenaje a The Beatles, de la mano de Flaming Shakers, considerado el mejor grupo del mundo que versiona al cuarteto de Liverpool, para a continuación dar paso a Víctor Nebot, DJ residente en Pachá Ibiza. El concierto comenzará a las 22,00 horas.

El Santa María Polo Club vivirá este sábado uno de los días señalados del calendario de este Torneo Internacional de Polo con la disputa de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap, el segundo título en importancia de esta competición. 'Lechuza Caracas' y 'La Indiana' se citan a partir de las 19,00 horas en la cancha III-Maserati de Los Pinos.

El equipo de Venezuela, con los diez goles de hándicap Juan Martín Nero y David Stirling hijo en sus filas, busca revalidar el título conquistado en la pasada edición, mientras que 'La Indiana' persigue su primer título con Facundo Pieres como líder, que ya ganó el año pasado las Copas de Oro y Bronce. Tres de los mejores jugadores del mundo en una misma cancha generan máxima expectación, y no es para menos, por lo que se prevé que el público llene las gradas.

Al polo de máximo nivel le acompañarán numerosas actividades. Después de la final actuarán Los Escarabajos, una formación sevillana que realiza uno de los mejores tributos a The Beatles en España. Su gira 'Love is all we need' llega al Santa María Polo Club a las 20,30 horas en el Gastro Garden. Además, en la zona Premium del pabellón central se realizará un 'show-cooking' con el chef Paco Navarro, del restaurante Willy 1975 de Palmones. Esta actividad está organizada por la empresa de diseño de cocinas a medida Arq-Idea, en colaboración con Sabores del Estrecho, y estará acompañada de los vinos de González Byass.