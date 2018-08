'Lechuza Caracas' se proclama campeón de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap tras una gran final

Publicado 11/08/2018 22:39:03 CET

El mejor jugador del partido fue el 10 goles de hándicap Juan Martín Nero Lleno absoluto en el Santa María Polo Club para la entrega del segundo trofeo más importante del Torneo Internacional de Polo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Lechuza Caracas' se ha coronado vencedor de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap, segundo título en importancia del 47º Torneo Internacional de Polo, después de vencer 6-10 a La Indiana en un encuentro intenso y muy disputado, propio de una gran final. La cancha III-Maserati del Santa María Polo Club, en San Roque (Cádiz), acogió una espectacular final, repleta de público y expectación en una de las grandes jornadas de la temporada. El polo de máximo nivel estuvo acompañado de la mejor música y opciones de ocio para el visitante.

'Lechuza Caracas' revalidó el título ya logrado el año pasado en un duelo que cumplió con las altas expectativas, muy deportivo pero muy competido, sin concesiones. Un único gol en todo un primer 'chukker', a favor de 'Lechuza', da una idea de lo bien armado que estaban los conjuntos en defensa. Hubo acción en las porterías, pero esa fue la tónica general.

En el segundo 'chukker', 'La Indiana' puso en aprietos a su rival con un parcial de 3-1 con un Facundo Pieres muy acertado y bien acompañado por Michael Bickford, Hugo Lewis y Santiago Laborde. El encuentro fue duro para los dos conjuntos y para disfrutar desde el punto de vista del aficionado. Un largo e intenso tercer 'chukker' acabó con empate a cinco. Las marcas eran muy duras y el gol se pagaba a estas alturas a precio de plata. Fue a partir del cuarto tiempo cuando se rompió el choque a favor de 'Lechuza Caracas', que quería revalidar el título plateado, y los diez goles de hándicap Juan Martín Nero y David Stirling pusieron la directa, aunque el éxito no hubiese sido posible sin el trabajo del cuarteto al completo.

Un penal 1 (gol automático por falta), cometido sobre el patrón Víctor Vargas, permitió a 'Lechuza Caracas' adelantarse y Martín Nero puso dos goles de diferencia para los suyos por primera vez en el partido. La ventaja dio alas a los venezolanos, que la aumentó en el quinto 'chukker' mientras que 'La Indiana', que no tiró nunca la toalla, no aprovechó sus ocasiones y sumó tres tiempos sin anotar. Sí lo hizo 'Lechuza', que no bajó el nivel en el sexto y definitivo 'chukker', que acabó 10-6.

El cuarteto formado por Víctor Vargas, Marek Kanigowski -que sustituyó a James Mann-, Juan Martín Nero y David Stirling recogió la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap de manos del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y Beatriz Codes, responsable de comunicación de Coca Cola Iberian Partners región suroeste. El número 4 de 'Lechuza Caracas', Martín Nero, autor de seis goles en la final, se llevó el trofeo al mejor jugador, que entregó Mikel Arteta, de Aedas Home. El presidente del Santa María Polo Club, Antonio Ortiz, hizo entrega del premio ¡HOLA! al mejor caballo, que fue para Open Upa, jugado por Martín Nero.

El MPV se mostró "feliz" por revalidar el título de plata logrado el pasado año y por su premio individual. Juan Martín Nero analizó así el duelo: "Sabíamos que iba a ser duro, La Indiana es un equipazo que viene de ganar la Copa de la Reina y sabíamos que teníamos que estar muy bien y lo hicimos". Valoró también el tándem formado con David Stirling, aunque resaltó el trabajo del equipo.

David Stirling, el otro diez goles de hándicap del campeón, expresó la "gran organización de Lechuza Caracas" y calificó de "duro" el encuentro. "Sabemos que arman muy buen equipo pero los cuatro tuvimos muy buen día, que lo necesitábamos para ganar", dijo. Stirling reconoció que la Copa de Oro se afronta mejor con una copa en casa", añadió.

MUCHO MÁS QUE POLO

La final de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap tuvo grandes atractivos para el visitante, que fueron más allá del polo. La zona Premium del pabellón central acogió un Show-Cooking de la mano de Paco Navarro, chef del restaurante Willy 1975 de Palmones. La actividad fue organizada por la empresa de diseño de cocinas a medida Arq-Idea, en colaboración con Sabores del Estrecho, y estuvo acompañada de los vinos de González Byass.

La banda sonora a esta gran jornada del 47º Torneo Internacional de Polo la pusieron Los Escarabajos, una formación sevillana con más de 25 años de experiencia que realiza uno de los mejores tributos nacionales a The Beatles. Su gira 'Love is all we need' puso a bailar y disfrutar al público en el Gastro Garden. La segunda jornada del II Sunset Valley Weekend también tuvo como protagonista al cuarteto de Liverpool con el homenaje de Flaming Shakers, considerado el mejor grupo del mundo que versiona a la histórica banda. A continuación, activaron a la cancha de taqueo Víctor Nebot y DJ residente en Pachá Ibiza.

Como cada jornada del torneo, el visitante pudo disfrutar del Shopping Village, con las tiendas de moda y complementos; el Gastro Garden, con bares y puestos de comida; la Kid*s Area para los más pequeños; y After Polo, la disco-terraza preferida de Sotogrande.

MAÑANA DOMINGO, MÁS

Mañana domingo continúa la acción en Santa María Polo Club. Por la mañana se disputan dos nuevos partidos de la Copa de Plata Isolas 1892 de bajo hándicap: 'Esperanza' y 'Águilas' juegan a las 11:00 horas en Puente de Hierro I, y 'Brunei' y 'Sotoisola', a las 12:15 horas en la misma cancha. Por la tarde, toma el testigo la Copa de Plata Appletiser de mediano hándicap, en la que quedarán definidas ya las semifinales. 'Sainte Mesme' y 'Golden Goose', ambos con dos victorias y ya clasificados, se jugarán el primer puesto del grupo B a las 19:00 horas en Los Pinos II. Antes, 'Jolly Roger' y 'Royal Salute' buscan su primera victoria a las 17:30 en Los Pinos I.

El Torneo Internacional de Polo, considerado una de las cuatro competiciones del Grand Slam, se prolongará hasta el 1 de septiembre.