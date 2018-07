Presentado el 47 Torneo Internacional de Polo en Sotogrande organizado por Santa María Polo Club

Publicado 27/07/2018 14:59:38 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Diego Ramos, ha presidido la presentación oficial del 47 Torneo Internacional de Polo, que se disputará hasta el próximo 1 de septiembre en el Santa María Polo Club, en Sotogrande, en el término municipal de San Roque (Cádiz), donde participan 18 equipos, con los mejores polistas del mundo, y hay programados un centenar de partidos y una amplia oferta de ocio para todos los públicos, que incluye gastronomía, compras, música y

atracciones infantiles.

Según informa la organización, Ramos ha expresado "todo el apoyo de la Junta" al nuevo proyecto hípico del Santa María Polo Club, explicado por su presidente, Antonio Ortiz, que ha subrayado que accede a su nuevo cargo con "mucha ilusión", contando con la gestión del "magnífico" equipo del 47 TIP, lo que le permitirá centrarse en el que será su principal cometido en el Club, "la puesta en marcha de un proyecto potente e ilusionante, que consiste en la organización de eventos hípicos en las instalaciones de Puente de Hierro".

El presidente del Santa María Polo Club ha puesto de manifiesto su "agradecimiento a los patrocinadores, a los equipos y sus patrones, por apostar cada año por el Torneo Internacional de Polo y contribuir así a su prestigio", y en particular a Maserati, representada en la

presentación por Silvia Pini, directora de Comunicación y Marketing en España.

En cuanto al nuevo proyecto de futuro, Ortiz ha apuntado que se basa en convertir las instalaciones de Puente de Hierro en "un gran centro ecuestre para atender la demanda de los jinetes de Centroeuropa, que conseguirá desestacionalizar la actividad del Santa María Polo Club, y que podrá acoger hasta 1.200 caballos". En este sentido, ha asegurado que "Sotogrande posee unas infraestructuras únicas para acoger a este tipo de clientes, así como una localización y una climatología envidiables que lo ponen en primera línea de la competencia".

Por su parte, el viceconsejero Diego Ramos ha destacado las "impresionantes" instalaciones del Club y ha adelantado "todo el apoyo de la Junta" al proyecto. Las nuevas actividades "tienen garantizadas el aliento y el cariño" del Gobierno andaluz por, entre otras cosas, "su gran efecto desestacionalizador", de modo que se suma a los grandes acontecimientos deportivos de Cádiz, como el Gran Premio de

motos de Jerez de la Frontera o el torneo de golf de Valderrama, ha señalado.

Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha felicitado a Santa María Polo Club "por su abanico cada vez más amplio de actividades", y ha manifestado que en San Roque "podemos presumir de ser la capital del polo".

El 47 Torneo Internacional de Polo es uno de los eventos más importantes de los que se celebran en Andalucía durante el verano. El pasado año recibió 95.000 visitas, entre ellos muchos turistas de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar que buscan disfrutar de la espectacularidad de un deporte de alto nivel y de una completa programación de actividades lúdicas.

World Polo Tour, organismo del que dependen las clasificaciones internacionales, considera esta competición organizada por el Santa María Polo Club como de las cuatro mejores del mundo, junto a las de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.

El Torneo está integrado por tres trofeos: Copa de Bronce Estrella Damm, Copa de Plata Appletiser, y Copa de Oro Maserati. Cada trofeo tiene tres categorías, según el nivel de los jugadores y los equipos en la clasificación mundial: bajo, mediano y alto hándicap. Entre los polistas destacan Facundo Pieres, David Stirling, Juan Martín Nero y Pablo MacDonough, todos ellos del Top Ten mundial.

Por su parte, el caballo es el auténtico protagonista de este deporte, en el que destacan la rapidez y belleza de las jugadas, así como los continuos cambios de montura que realizan los polistas a lo largo de los tiempos o chukkers en los que se divide un partido.

La mayoría de los partidos son de entrada gratuita, salvo las finales y parte de las semifinales. El centenar de encuentros programados se pueden presenciar desde las gradas o en las zonas preferentes que comercializa el Santa María Polo Club, que ya se pueden reservar a través de Internet. Los espectadores de los palcos y terrazas VIP disponen de una visión privilegiada sobre las canchas, catering y una atención

personalizada.

ZONA DE OCIO

El Santa María Polo Club dispone de diferentes áreas recreativas con diferentes propuestas de ocio. Así, en la entrecancha A se ubica el Shopping Village, una zona de tiendas de moda y complementos, con primeras marcas y las últimas tendencias. En este mismo espacio se sitúa el Gastro Garden, compuesto por bares y restaurantes en los que se puede degustar pizzas Mamma Mía, mini-hamburguesas o exquisiteces como ostras Ameliè, caviar o los helados artesanales Patagonia.

Además, todos los días habrá actuaciones musicales en la entrecancha A para amenizar la velada mientras el público cena. Por este escenario pasarán los mejores DJ de Marbella, como Junior D'Costa o Tito Pulpo, el prestigioso guitarrista Candray, que ha tocado con El Barrio; Los Escarabajos, uno de los mejores tributos a Los Beatles en España; Nothing in Particular, para recordar a Los Smiths; o Cubason, con los mejores ritmos caribeños.

Por su parte, en la entrecancha B los niños tienen su propio espacio en la Kid's Area, con atracciones como la tirolina o un circuito de karts. Monitores especializados atienden a los pequeños. Además, como novedad, en la planta alta del pabellón principal se presenta The 7th Chukker Club.

SUNSET VALLEY FESTIVAL

Por otro lado, durante el Torneo Internacional de Polo se celebra la segunda edición del Sunset Valley Festival, que trae a las canchas del Santa María Polo Club un homenaje a los éxitos de los 80 de la mano de Nacha Pop y Modestia Aparte, el 10 de agosto.

El día 11 subirán al escenario los Flaming Shakes, que rendirán homenaje a Los Beatles, y Víctor Nebot, DJ residente en la fiesta "Flower Power" de Pachá Ibiza.

Asimismo, las actividades previstas incluyen otros eventos, como la pasarela de moda que se anuncia para el 28 de agosto, que podrá seguirse on-line.

Las diferentes propuestas de ocio, reservas para Premium Seat, así como el calendario deportivo, pueden consultarse en la web 'www.tip.santamariapoloclub.com' o en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram del propio Torneo Internacional de Polo.