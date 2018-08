El Torneo Internacional de Polo se llena de música con José Manuel Soto, Los Escarabajos y el Sunset Valley

Publicado 08/08/2018 14:05:44 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 47º Torneo Internacional de Polo de Sotogrande (San Roque, Cádiz) se acerca a su ecuador y el Santa María Polo Club acogerá una amplia programación de ocio, en la que la música es la gran protagonista. Un concierto solidario de José Manuel Soto, actuaciones en vivo en el Gastro Garden como la del grupo Los Escarabajos -con música de Los Beatles- este sábado, el festival Sunset Valley Weekend o las fiestas temáticas de la disco-terraza After Polo figuran entre las propuestas para los próximos días.

La primera cita llegará este jueves, 9 de agosto, de la mano de José Manuel Soto, que ofrecerá un recital en el After Polo a beneficio del centro de hipoterapia gestionado por la Fundación Santa María Polo Club. El popular cantante sevillano repasará sus grandes éxitos desde las 23,00 horas.

Las entradas pueden reservarse a través del correo electrónico info@fundacionsantamariapolo.org, o en el teléfono 672 466 663.

Santa María Polo Club también abre sus puertas a la segunda edición del Sunset Valley Weekend. Tras el éxito de público registrado el año pasado, este festival vuelve con la novedad de un formato concentrado en el fin de semana y dos noches temáticas.

La jornada del día 10 se dedicará a la música de los años ochenta con dos grupos españoles que fueron emblemáticos en esa década: Nacha Pop, intérpretes del icónico tema "La chica de ayer", y Modestia Aparte, que cantará entre otras canciones el conocido "Cosas de la edad".

El día 11 será el turno de la Flower Party, en la que se rendirá un tributo a The Beatles por parte de The Flaming Shakers, considerados por la crítica internacional como la mejor banda del mundo en versionar al mítico grupo de Liverpool.

Sus integrantes utilizan los mismos instrumentos e imitan el vestuario de The Beatles. Tras el homenaje subirá al escenario Víctor Nebot, DJ de la afamada discoteca Pachá de Ibiza, que hará sonar éxitos nacionales e internacionales de los años 60 y 70.

Ambos conciertos del Sunset Valley Weekend tendrán lugar a las 22,00 horas en las canchas del Santa María Polo Club y las entradas están a la venta en la plataforma Ticketbell desde 29 euros.

En ambos conciertos, además de la entrada general, se ofrecen dos paquetes especiales para aquellas personas que deseen vivir la experiencia Sunset Valley al máximo. El primero de ellos, denominado "Gold" incluye parking vip, acceso a zona premium diferenciada y cocktail de bienvenida. El segundo, más exclusivo, se denomina "Platinum" e incluye parking premium, acceso a zona platinum, cocktail de bienvenida especial, además de copa de cava de cortesía.

Finalizados los conciertos, aquellas personas que no hayan podido asistir a los conciertos podrán acceder gratuitamente al recinto y continuar con la noche de fiesta con copas y música.

Estos conciertos tendrán lugar en la cancha de tanqueo, junto a la entrada principal del Santa María Polo Club y las puertas se abrirán a partir de las 20,30 horas.

No será el único recuerdo a las canciones de la banda liderada por John Lennon. El mismo día 11, pero a las 20,30 horas y en el Gastro Garden del Santa María Polo Club, actuarán Los Escarabajos. Esta formación sevillana fundada hace 25 años realiza el mejor tributo a The Beatles en España, y actualmente está realizando una gira denominada "Love is all we need".

Este concierto forma parte de la extensa agenda de conciertos programados en la zona de tiendas y restauración habilitada durante el Torneo Internacional de Polo. A diario, tras los partidos, comienza la música para acompañar la cena y las copas. Este jueves habrá ritmos latinos con el grupo Cubason, mientras que el resto de día se alternarán

los Djs Randy y Antonio, siempre a partir de las 20.30 horas aproximadamente.

Y quienes quieran continuar con la música hasta altas horas de la madrugada también tienen su propio espacio en el Santa María Polo Club, ya que durante todo el Torneo Internacional de Polo abre a diario el After Polo, la disco-terraza con mayor ambiente de Sotogrande. Todos los fines de semana hay fiestas temáticas.

Al margen de la música, el Torneo Internacional de Polo mantiene hasta la finalización de la competición el 1 de septiembre diferentes propuestas de ocio. Este jueves día 9 habrá un showcooking en la planta alta del pabellón central, donde se ubica The 7th Chukker Club, un local exclusivo con decoración de Roche Bobois, deliciosos cócteles,

catering y ambientación musical, al que pueden acceder los espectadores que opten por las entradas Premium.

El chef Paco Navarro, del restaurante Willy de Palmones (Cádiz), preparará en directo diferentes platos en el espacio de Arq-Idea, la prestigiosa marca de cocinas y bodegas hechas a medida, y Sabores del Estrecho. Un grupo cubano amenizará esta actividad, que estará acompañada por los vinos de González Byass.

Una de las posibilidades que brinda este evento es el Shopping Village, con tiendas de moda y complementos en las que se pueden encontrar bolsos, sombreros, relojes o gafas de sol de primeras marcas. En el Gastro Garden se pueden probar diferentes propuestas culinarias, como sushi, ostras, pizzas, hamburguesas o helados artesanales.

Y en la Kid's Area los niños tienen atracciones y juegos atendidos por monitores profesionales.

El sábado 11 se registrará uno de los llenos de la temporada del Santa María Polo Club, ya que se celebra la final de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap, uno de los máximos trofeos del Torneo Internacional de Polo. Este jueves se disputan las semifinales y varios miles de personas disfrutarán de un espectáculo deportivo de primer nivel y de un gran ambiente, que atrae a muchos personajes famosos.