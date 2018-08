El XLVII Torneo Internacional de Polo de Sotogrande programa una amplia oferta musical y de ocio hasta septiembre

Publicado 01/08/2018 13:07:31 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XLVII Torneo Internacional de Polo, que se disputará hasta el 1 de septiembre en el Santa María Polo Club de Sotogrande, ubicado en San Roque (Cádiz), ha programado para los próximos días una amplia oferta de ocio y actividades lúdicas para todos los públicos, que incluye música, gastronomía, compras y atracciones infantiles, entre otros.

Según informa el Santa María Polo Club en una nota, este mismo jueves está programada la actuación junto a las canchas de Nico Sabatini, cantautor argentino que hará música en homenaje a estrellas como Los Rodríguez o Tequila.

El escenario será el Gastro Garden, un espacio singular situado en la entrecancha B, con bares y restaurantes en los que entre otras delicias se pueden degustar las pizzas 'Mamma Mía', mini-hamburguesas, ostras 'Ameliè', sushi o los helados artesanales 'Patagonia'.

De esta manera, todos los días habrá animación musical en el Gastro Garden para amenizar la velada mientras el público degusta la amplia oferta gastronómica que ofrece el torneo.

Por otra parte, este viernes comenzarán en este espacio las conciertos de What the Funk, un colectivo de una cuarentena de músicos de distintas disciplinas, que realizan combinaciones de actuaciones vocales e instrumentales. Ese mismo día, DJ Randy activa 'The 7th Chukker Club', un espacio exclusivo en la planta alta del pabellón principal.

La música también será protagonista los fines de semana. De esta manera, este sábado tendrá turno propio en el Gastro Garden uno de los más brillantes componentes de What the Funk, el DJ Tito Pulpo.

Otros grandes artistas programados son Junior D'Costa o el prestigioso guitarrista Candray, que ha tocado con El Barrio; Los Escarabajos, uno de los mejores tributos a Los Beatles en España; Nothing in Particular, para recordar a Los Smiths; o Cubason, con los mejores ritmos caribeños.

En la misma entrecancha B se sitúa el Shopping Village, zona de moda y complementos, con primeras marcas y las últimas tendencias, mientras en la entrecancha A los niños tienen su propio espacio, la Kid's Area, con atracciones como la tirolina o un circuito de 'karts', y monitores especializados que cuidan de los pequeños.

Por otra parte, los próximos días 10 y 11 de agosto se celebra en Santa María Polo Club la segunda edición del Sunset Valley Festival, con un homenaje a los éxitos de los 80 de la mano de Nacha Pop y Modestia Aparte, el viernes 10, mientras el sábado 11 subirán al escenario los Flaming Shakes, que rendirán homenaje a Los Beatles, y Víctor Nebot, DJ residente en la fiesta 'Flower Power' de Pachá Ibiza.

El XLVII Torneo Internacional de Polo es uno de los eventos más importantes de los que se celebran en Andalucía durante el verano, con una gran afluencia de visitantes, que buscan disfrutar de la espectacularidad de un deporte de alto nivel y de su completa programación de ocio.

World Polo Tour, organismo del que dependen las clasificaciones internacionales, considera esta competición organizada por el Santa María Polo Club como de las cuatro mejores del mundo, junto a las de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.

El centenar de encuentros programados se pueden presenciar desde las gradas o en las zonas preferentes del Club, que ya se pueden reservar a través de Internet. Asimismo, los espectadores de los palcos y terrazas VIP disponen de una visión privilegiada sobre las canchas, catering y una atención personalizada.

Cabe destacar que la mayoría de los partidos son de entrada gratuita, salvo las finales y parte de las semifinales. Las diferentes propuestas de ocio, reservas para Premium Seats y el calendario deportivo pueden consultarse en la web o en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram del propio Torneo Internacional de Polo.