IU aboga por limitar en Sevilla el número de hoteles y de pisos turísticos por barrios

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha abogado por diferenciar en el Plan General de Planeamiento Urbano (PGOU) entre las viviendas de uso residencial y las que tienen un destino turístico como herramienta para avanzar en su limitación por zonas en la ciudad, una limitación que también apuesta por que se haga extensible a los hoteles, teniendo en cuenta su importante incremento, para que Sevilla no sea "un desierto de vecinos y en un mar de turistas".

En una entrevista concedida a Europa Press, Rojas ha insistido en la necesidad de que se modifiquen los usos en el planeamiento a través de un plan especial o a través de la anunciada ordenanza para diferenciar los citados usos, dejando claro que se trata de "un problema urbanístico y el Ayuntamiento tiene las competencias al respecto".

Tras recordar las iniciativas planteadas por IU al Pleno en esta línea, ha apostado por el control y una campaña de información sobre la necesidad de regularlas, que ya se está haciendo. "El PSOE está en esa línea, pero no podemos quedarnos sólo en legalizar o no. Es cierto que hay que sacar de la economía sumergida todas las camas ilegales, pero no podemos quedarnos sólo en eso", sentencia.

En este sentido, IU opta por limitar el número de plazas por zonas de la ciudad, así como por seguir los pasos de ayuntamientos como el de San Sebastián, que desarrolla el concepto de "presunción de piso turístico", ya que "si una vivienda se comercializa en alguna de las plataformas digitales, aunque no esté registrada como tal, se le ponen los impuestos de uso turísticos, aflorando lo legal o lo ilegal".

También, se muestra partidario de subir a los pisos turísticos impuestos como el de basura y de bienes inmuebles (IBI), cuya recaudación "no debería destinarse a promoción porque sería la pescadilla que se muerde la cola, sino a conseguir un turismo de mayor calidad". Así, plantea el aumento de las inspecciones laborales, de campañas de información, o la mayor implicación de los vecinos en el proceso.

Rojas considera que todo ello debe complementarse con cambios en la normativa estatal para que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja que los ayuntamientos "puedan incidir en el precio del alquiler" para que se pueda regular, ya que "hay una burbuja en el alquiler en los cascos históricos de las ciudades como consecuencia de los pisos turísticos".

Recuerda que el Ayuntamiento anunció que iba a hacer una ordenanza destinada a este tipo de pisos "hace dos años, pero también el año pasado y en este ejercicio lo ha hecho ya dos veces más". Sin embargo, asegura que hasta el momento sólo se ha puesto en marcha el proceso participativo en la web municipal.

"La realidad es que se pasa el mandato y la norma no está. IU estará muy insistente con este tema porque afecta al derecho a la vivienda y porque está transformando el casco histórico de la ciudad en un parque temático a lo bestia", lamenta.