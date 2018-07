Más del 90% de la plantilla del hotel AGH de Estepona secunda la jornada de huelga de hoy

Actualizado 26/12/2009 19:26:14 CET

ESTEPONA (MÁLAGA), 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más del 90 por ciento de la plantilla del hotel AGH de Estepona (Málaga) secundó hoy la segunda jornada del calendario de huelga previsto para Navidad con el objetivo de protestar por el impago de sus salarios, según informó la secretaria provincial de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, Lola Villalba, quien recordó que los trabajadores mantienen los paros convocados para los próximos 31 de diciembre y 1 de enero.

La dirigente sindical insistió en que los 46 trabajadores a los que la empresa no paga desde el pasado mes de agosto estarían dispuestos a desconvocar estos paros si recibieran al menos 1.200 euros y se estableciera un plan de pago.

No obstante, reconoció que los empleados se sintieron muy molestos al no presentarse la empresa el pasado martes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), lo que demuestra "la poca sensibilidad que tiene con la plantilla".

La respuesta de la patronal a la situación de impago de salarios es que la empresa "está atravesando una difícil situación económica y no puede hacerse cargo del pago de las nóminas de sus trabajadores", señaló a Europa Press Villalba.

Frente a esto, la representante de CCOO aseguró que el hotel, de cuatro estrellas, "sí tiene solvencia", aunque el empresario haya asegurado que los touroperadores "no le pagan y que, por tanto, no puede afrontar las nóminas, lo que no es excusa, ya que hay mil fórmulas para asegurarse esos pagos", sentenció.

Los trabajadores, según precisó, no están pidiendo el pago inmediato de todas las cantidades adeudadas, pero sí de una parte "para poder vivir, pagar la luz y el agua, que algunos ya tienen cortadas por impagos".

DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Villalba anunció ayer viernes, durante la primera jornada de huelga, que el lunes el sindicato denunciará ante la Inspección de Trabajo a la empresa del hotel AGH por contratar a varias personas a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) para reemplazar a algunos de los trabajadores que han secundado la huelga.

La representante sindical indicó que estas contrataciones se han realizado después de conocer la empresa la convocatoria de huelga para Navidad, un hecho que "la ley prohíbe expresamente". Además, afirmó que, según le comunicaron algunos trabajadores, "habría personas que no cuentan siquiera con contrato".

En el puente de la Inmaculada los empleados iniciaron los primeros paros con jornadas de protesta a las puertas del establecimiento hotelero. A éstos no se les abonó ninguna cantidad, mientras que a los que no los secundaron se les pagó 100 euros, concluyó Villalba.