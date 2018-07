Nueva Rumasa afirma que se querellará contra Quehoteles.com por "injurias y oportunismo"

Actualizado 28/02/2011 14:50:30 CET

28 Feb.

Nueva Rumasa ha asegurado que su división hotelera Hotasa "no trabaja ni tiene contrato" con el portal de reservas Quehoteles.com, empresa contra la que, según ha afirmado, presentará una querella por "injurias y oportunismo".

La empresa de la familia Ruiz-Mateos respondió de este modo a la denuncia efectuada el pasado sábado por Quehoteles.com, que indicó que eliminaría de su página web todos los establecimientos de Hotasa, después de que ésta "engañara" a tres clientes enviados por el portal de reservas.

Nueva Rumasa ha apuntado que Quehoteles.com "es un portal que compra camas a través de 'bankbeds' o bancos de camas y no directamente con Hotasa", por lo que ha negado que su cadena hotelera "haya engañado" como afirma este portal "a ningún cliente suyo".

"Quehoteles estará comprando camas a intermediarios que sí trabajan con Hotasa y a los que la cadena ha cerrado ventas recientemente por alta ocupación u otro motivo, pudiendo verse afectadas las reservas que Quehoteles hubiese comprado a esos intermediarios", han explicado desde Nueva Rumasa.

Por este motivo, la empresa de la familia Ruiz-Mateos ha emplazado al portal a "dirigirse al intermediario que le haya vendido las camas y preguntarle cuál es el motivo de que la cadena le haya cerrado las ventas y no acusar de engaños" a Hotasa.

COMPARACIÓN CON EL CONCIERTO DE LADY GAGA

"Es lo mismo que sucedió a las personas que compraron entradas para el concierto de Lady Gaga en páginas web de terceros y no oficiales. Las entradas no eran válidas", ha agregado el grupo, que ha incidido en que "en este caso ha sucedido lo mismo, las reservas no estaban validadas por el hotel y sí por un tercero".

Hotasa posee 15 hoteles, repartidos entre Andalucía (dos), Canarias (seis) y Baleares (siete), a los que se suma otro en Santo Domingo (República Dominicana), y cuenta con una plantilla de 1.100 trabajadores, que suponen el 11 por ciento del total del grupo Nueva Rumasa.