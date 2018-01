'Singles of the 90's' llevará al Palacio de Congresos a los mejores DJ de Ibiza

Publicado 18/01/2018 17:39:44 CET

ZARAGOZA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Singles of the 90's llevará al Palacio de Congresos de Zaragoza a los mejores DJ de Ibiza. El evento combina la mejor música de los 90, performances, gogos y el juego del semáforo, para ayudar a los 'singles' a romper el hielo. Todo, en un ambiente diferente y glamuroso.

El responsable de la empresa zaragozana Seduction & Dreams, Víctor Aznar, ha presentado este jueves esta fiesta 'revival' que tendrá lugar la noche del sábado 24 de febrero. Durante la presentación, además del promotor, el conductor del acto, Emilio Larruga, y la manager de eventos de Meetic España --una de las empresas colaboradoras--, María Garay, han desvelado las claves de una fiesta que trasladará hasta orillas del Ebro el mejor ambiente de las noches ibicencas.

'Singles of the 90's' recrea el formato de las fiestas de semáforos que se hacían hace unos años para buscar pareja o, por lo menos, para pasar un buen rato y disfrutar de una noche única. De hecho, es la primera vez que se hace un evento de estas características.

Pero Singles of the 90's no es un evento restringido. "Está abierto a personas adultas de cualquier edad y en cualquier estado sentimental, porque será una gran fiesta y no queremos que nadie se la pierda", ha destacado Aznar. Un trocito de las legendarias fiestas 'Flower Power' de Ibiza (de hecho, Nebot es el Dj de las mismas) y de otros clubs de las Pitiusas se trasladará a Zaragoza. Para ello, se ha establecido una especie de "código de vestimenta" que, sin ser muy limitante, proporcione cierto aire de elegancia al evento.

Sin embargo, no será la última, ya que el de Zaragoza es el primer evento de una gira que recorrerá las quince ciudades principales de España. "Tenemos ya cinco fechas cerradas: Madrid (17 de marzo), Valencia (7 de abril), Sevilla (21 de abril) y Barcelona (12 de mayo)", ha anunciado Víctor Aznar.

Con la compra de la entrada, al asistente se le facilitará un semáforo con el podrá indicar si está libre (verde), tiene pareja (rojo), o no lo tiene muy claro (ámbar). "En principio pensamos en preparar una fiesta solo para 'singles', pero después pensamos que esa super fiesta tenía que abrirse a todos los públicos", ha explicado Emilio Larruga. Actualmente, en España hay más 'singles' que nunca y gran parte tienen edades entre 30 y 55 años, precisamente las edades hacia las que está orientada esta fiesta.

CONCIERTOS 'REVIVAL'

"Los conciertos 'revival' de los 90 tienen gran éxito, este factor, sumado a que la mayoría de los 'singles' son de esa generación, son los que hicieron que nos decidiéramos por este formato, en el que sonarán los mejores hits de esa década", ha puntualizado el promotor.

Jordi Ruz, Sebastián Gamboa y Víctor Nebot, DJ residentes de Formentera e Ibiza; Juan Sanz, Dj residente de Niuba (Zaragoza), y Anastasia McQueen --una de las saxofonistas más solicitadas en lugares tan emblemáticos como Pacha, Nikki Beach o Privilege-- pondrán la banda sonora a la noche. Además, reservados, gogos, performances y muchas sorpresas más convertirán un simple sábado en una noche inolvidable, "reproduciendo la luminosidad de las islas", ha añadido Víctor Aznar. Tanto el evento de Zaragoza como los siguientes, tendrán lugar en grandes locales, "con aforos entre 1.000 y 5.000 personas y un potente despliegue escénico de luz y sonido".

Meetic también tendrá un papel muy activo en la fiesta "creando momentos especiales, que no podemos desvelar, para favorecer los encuentros y la interacción entre los asistentes", ha señalado la responsable de eventos de la compañía líder en 'dating' en España y Europa, María Garay.

"Meetic y 'Singles of the 90's' tenemos el mismo 'target' y la misma aspiración, crear experiencias únicas, por lo que no lo dudamos a la hora de acompañar a Víctor en este viaje", ha comentado. "Además, somos conscientes de que la música es un elemento fundamental a la hora de favorecer la interacción y el inicio de nuevas relaciones". Otras empresas como Heineken, Coca Cola o Desperados también se han unido a 'Singles of the 90's' como colaboradores.

ENTRADAS

La fiesta comenzará a las 24.00 horas, prolongándose durante toda la noche, hasta las 6.00 horas. Las entradas son limitadas, para garantizar la comodidad y la seguridad de los asistentes y son de tres clases: la estándar, con derecho a una consumición, a un precio de 20 euros; la Cóctel, con acceso desde las 21.30 horas, que incluye cena cóctel con barra libre de cerveza, vino o refrescos y derecho a una consumición, por 40 euros y la Vip, que incluye todo lo de la Cóctel, además de acceso a zona vip, por 55 euros. También existe la posibilidad de comprar entrada para un reservado con una capacidad máxima de 6 personas.

Las entradas se pueden comprar en la propia web del evento: http://singlesofthe90s.com/, así como en ticketea.com o en el bar Niuba de Zaragoza.