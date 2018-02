El 90% de carreteras de la provincia de Huesca requiere del uso de cadenas por nieve

Publicado 28/02/2018 11:33:16 CET

Se suspenden algunas rutas escolares en Cinco Villas, Somontano y Sobrarbe

ZARAGOZA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 90 por ciento de las carreteras de la provincia de Huesca requiere del uso de cadenas por la presencia de nieve, según ha informado la directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa que se ha celebrado en la sede del 112.

Júlvez ha recordado que el Ejecutivo autonómico estableció este martes, a las 13.10 horas, la fase de prealerta y este miércoles, a las 7.00 horas, ha activado la de emergencia ante la situación de temporal de nieve que afecta a la Comunidad.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, tras una reunión del Centro de Coordinación celebrada a las 9.00 horas en las que han participado Guardia Civil, responsables de la red de carreteras del Estado y de la Comunidad, responsables de los recursos de emergencias, Policía Nacional y representantes de las áreas de Servicios Sociales e Industria.

Según ha dicho, el principal incidente ha sido el fallecimiento de dos personas a causa de un accidente de tráfico, en la carretera A-1234, en Albalate de Cinca (Huesca), probablemente a causa del mal estado de la vía por la nieve.

Además, se han suspendido algunas rutas escolares en las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Sobrarbe. Por su parte, todas las máquinas quitanieves han adelantado su horario de inicio de actividad en algo más de una hora.

Por lo que se refiere a incidentes colectivos, Júlvez ha comentado que no se tiene constancia de ninguno importante, mientras que no ha habido ninguna población que se haya visto afectada por la falta de fluido eléctrico. Las áreas de industria y servicios sociales no han comunicado ninguna situación de emergencia.

EMBOLSAMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS

La directora general ha explicado que una de las medidas que se está desarrollando es el embolsamiento de camiones y autobuses en diferentes puntos de la red viaria de la Comunidad. No obstante, las carreteras estatales "no presentan más dificultades".

Según ha detallado, en el caso de la provincia de Huesca, un 90 por ciento de las vías requieren del uso de cadenas, situación que se va a mantener hasta el mediodía, cuando las temperaturas vayan subiendo y también la cota de nieve. La ciudad altoaragonesa de Jaca es la que está más afectada en toda la Comunidad.

En Teruel, se registran "mucho menos problemas" y la cota también se está incrementando, mientras que en la provincia de Zaragoza la zona con mayores problemas son las Cinco Villas, ha relatado Júlvez.

La directora general ha apelado a la "precaución y sentido común" a la hora de decidir viajar y ha recomendado consultar la web de la Dirección General de Carreteras y la de la Comunidad, "que están permanente actualizadas".

Al respecto, ha incidido en no utilizar el vehículo si la vía está cortada y usar cadenas, si así se requiere, en caso de ser imperioso viajar.

Ha añadido que la zona del Pirineo y los pasos fronterizos son los que menos complicaciones presentan en la provincia de Huesca, donde la zona del Somontano es la que se encuentra en peor situación. Asimismo, ha dicho que a partir de las 14.00 o 15.00 horas, dejará de nevar en toda la Comunidad, salvo en el Pirineo, y las precipitaciones serán de agua.

Por este motivo, no hay previstas más reuniones ya que es espera que "a partir de las 12.00 horas van a mejorar las condiciones meteorológicas", ha apuntado María Ángeles Júlvez.

CRECIDA DEL EBRO

La directora general ha indicado que en los próximos días los problemas se pueden generar en el río Ebro si a la fusión de nieve por la subida de temperaturas se une la lluvia, sobre todo en la cabecera del Ebro, donde hay poca regulación, "a diferencia de lo que ocurre en el Pirineo, que está muy regulado".

Júlvez ha manifestado que la semana pasada tuvo lugar un pico de crecida del río Ebro, que alcanzó los 1.060 metros cúbicos, por lo que "estaremos atento a la situación meteorológica que se vaya produciendo en los próximos días".