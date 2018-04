Activada en la provincia de Teruel la fase de alerta del Plan de Protección Civil

Actualizado 11/04/2018 10:16:26 CET

ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) debido a los fenómenos meteorológicos adversos en la provincia de Teruel.

La activación del PLATEAR en fase de alerta se identifica con la existencia de informaciones procedentes de servicios de previsión y alerta o de los servicios ordinarios de intervención que, por evolución desfavorable, pudieran ser generadoras de una emergencia en la que hay que aplicar medidas de protección civil.

Protección Civil ha alertado a todos los alcaldes de la provincia de Teruel para que se extremen las precauciones ante la acumulación de nieve y ha hecho llegar a los municipios los siguientes consejos básicos de autoprotección.

En una nota de prensa, el Gobierno de Aragón ha recomendado, en el caso de frío y nevadas, adoptar precauciones; llevar ropa y calzado adecuados; protegerse el rostro y la cabeza; no realizar ejercicios físicos excesivos; tener reserva de la medicación que se requiera regularmente; no salir a la calle las personas de edad avanzada y enfermos de corazón; revisar los tejados, los cierres de las ventanas y las puertas exteriores y tener velas y linternas.

También, desconectar los aparatos eléctricos innecesarios; alejar estufas de carbón, eléctricas y de gas de visillos y cortinas; evitar los viajes en coche; no viajar solo; no conducir de noche; informarse de los lugares de refugio; llevar alimentos ricos en calorías y radio en el coche, y el depósito de gasolina lleno.

AL VOLANTE

Al volante, se debe permanecer dentro del coche si se produce el temporal; poner las cadenas, conducir con marchas cortas y no cambiar bruscamente de dirección; no pisar el freno al rodar sobre un tramo helado.

Si hay hielo, se deben revisar los anclajes de los elementos fijados en el exterior de edificios; asegurar los elementos colocados no permanentemente, como entoldados; asegurar ventanas y puertas; no circular debajo de anuncios publicitarios o andamios; no hacer fuego en campo abierto y evitar la conducción con caravana por su escasa estabilidad. En el caso de lluvias, alejarse de cauces de barrancos, ramblas y torrentes.

En algunos casos se recomienda cerrar bien los agujeros de puertas y ventanas; colocar los documentos importantes, objetos valiosos y mascotas en puntos elevados, y los productos peligrosos en lugares protegidos; desconectar el interruptor general de la luz; no bajar a los subterráneos; no estacionar a la orilla de ríos o en cauces de barrancos; elegir rutas principales y autopistas, así como detenerse en el arcén en el caso de que la lluvia ofrezca problemas de visibilidad.