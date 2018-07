La agroalimentación será el principal sector económico en Aragón y el más efectivo contra la despoblación, según Lambán

Publicado 27/07/2018 15:08:38 CET

ZARAGOZA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado que la agroalimentación será en el futuro el "sector económico más importante de la economía aragonesa", no solo por "lo que produce, el empleo que genera y sus cifras económicas", sino porque es "el más efectivo para combatir la despoblación".

Lambán ha visitado este viernes, 27 de julio, las instalaciones del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y del Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD), ubicadas en la avenida de Montañana, en Zaragoza. Ha estado acompañado de la consejera autonómica de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, y de los directores gerentes del CITA, José Antonio Domínguez, y del PCTAD, José Carlos Arnal.

El presidente autonómico ha puesto de manifiesto la "importancia que la agroalimentación está cobrando en la economía aragonesa" porque "sus efectos positivos se dispersan a lo largo y ancho del territorio". Es un sector, ha dicho, al que ya "se dedican prácticamente las mismas personas que a la automoción y, si sumamos el sector primario, hablamos de cifras que triplican al automovilístico".

Asimismo, ha señalado que "las exportaciones están creciendo de manera exponencial y la llegada a mercados está siendo exitosa". En este punto, ha destacado el apoyo que el Gobierno de Aragón presta a productores y empresarios aragoneses de la agroalimentación para "llegar al prometedor mercado chino".

No obstante, Lambán ha hecho hincapié en que las buenas cifras del sector "serían un ídolo con pies de barro" si la agroalimentación "no estuviera acompañada por un potente aparato de investigación", que "por suerte, Aragón tiene".

De esta forma, ha hecho referencia al CITA y al PCTAD, que, a juicio del presidente del Gobierno de Aragón, suponen el "polo de I+D+i agroindustrial más importante de España". Entre sus funciones se encuentra "investigar, innovar y poner conocimiento al servicio del desarrollo del sector en todas sus facetas".

Lambán ha conocido este viernes el trabajo de ambas entidades en proyectos de agroalimentación en materia de frutales, trufa negra, gestión de granjas o adaptabilidad a las nuevas exigencias de los mercados. Allí ha insistido en que se siente "muy satisfecho y aún más orgulloso" del sector de la agroalimentación, que da respuesta a "las necesidades de la economía y de la geografía aragonesas".

TRABAJADORES

El presidente del Gobierno de Aragón ha explicado que en el CITA trabajan 250 personas y, en Aula Dei, la sección más joven, unas 20, pero en todo el campus, que acoge 8 centros de investigación incluyendo los no adscritos al Ejecutivo aragonés, un total de 500 personas se dedican a la agroalimentación y la investigación, buscando soluciones a problemas en los frutales, el porcino --como la gestión de purines-- y el ovino, entre otros.

"La sociedad aragonesa debe conocer la existencia de este Campus que, por si fuese poco, tiene una estrecha relación con la Universidad de Zaragoza a través del Instituto IA2, con lo cual ese potencial que tiene por sí mismo se ve reforzado", ha apostillado Lambán, quien ha añadido que, de esta forma, se "gestiona la explosión que tiene lugar en la producción y el empleo del sector".

El director gerente de Aula Dei, José Carlos Arnal, ha afirmado que el papel del parque científico tecnológico es "ser una herramienta de apoyo para los centros de investigación que alberga el Campus". "Nuestra tarea es canalizar la demanda de las empresas y también no esperar a que ellas vengan a nosotros, sino buscar los sectores en los que hay una necesidad y contarles qué herramientas tenemos disponibles", ha mantenido.

En este sentido, ha declarado que el sector de la fruta de hueso en Aragón es "muy potente" y cuenta con numerosas empresas innovadoras a las que se apoya desde Aula Dei, aunque "el problema de la innovación es que no solo necesita actitud sino capacidad financiera".

COLABORACIÓN

El presidente del Ejecutivo autonómico y los directores gerentes de ambos centros han coincidido en la importancia de la colaboración público-privada para que el sector de la agroalimentación progrese. "Uno se pone a soñar y no para con lo que puede llegar a alcanzar la agroalimentación en Aragón si hacemos bien las cosas a través de la colaboración con empresas", ha asegurado.

Por su parte, el director gerente del CITA, José Antonio Domínguez, ha precisado que el centro trabaja "con unas 350 instituciones y organizaciones de cooperativas y empresas privadas y el 40 por ciento de la actividad proviene de contratos privados de desarrollo de innovación tecnológica".

Domínguez ha opinado que no basta con "tener investigación de alta calidad si no conseguimos que se transforme en desarrollo económico y social", para lo que es importante el apoyo de las organizaciones privadas. "Nos llevaríamos muchos premios, pero no tendríamos impacto en Aragón", ha argumentado.

SECTOR PORCINO

Javier Lambán ha dado a conocer a los medios de comunicación que el Parque Científico Tecnológico Aula Dei va a poner en marcha una incubadora de empresas de alta tecnología del sector del porcino, que se instalará en la sede que tiene el PCTAD en el municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros. El proyecto está programado para el primer trimestre de 2019.

Según ha detallado José Carlos Arnal, esta incubadora cuenta ya con una subvención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 550.000 euros para poder ejecutar este proyecto que, hasta 2021, cuenta con un presupuesto total de un millón y medio de euros.

"Contamos con calendario de puesta en marcha y es una idea novedosa en el sector, ya que trata de favorecer la adopción de innovación científica y tecnológica por parte de empresas, así como ponerles en contacto con otras organizaciones que puedan proponerles soluciones y desarrollar ideas más rápido", ha finalizado.