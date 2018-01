El alcalde de Almudévar, satisfecho por el inicio de las obras del embalse, pero pide información

Publicado 30/01/2018 15:02:06 CET

El alcalde de Almudévar, Antonio Labarta, ha mostrado su satisfacción con el inicio de las obras del embalse de Almudévar, pero ha lamentado la falta de información al respecto, ya que nadie se ha puesto en contacto con ellos.

Así ha reaccionado Labarta al conocer que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ha iniciado las obras para la construcción del embalse de Almudévar.

Esta semana han comenzado los trabajos topográficos y, en fechas próximas, se iniciará el acondicionamiento de los accesos. De esta forma se pone en marcha la construcción de esta infraestructura necesaria para la regulación de Riegos del Alto Aragón.

El alcalde ha solicitado una reunión con responsables de la CHE con para conocer los detalles. "He solicitado la reunión para saber exactamente en qué momento estamos y qué pasos se van a seguir. Siempre hemos estado a favor del embalse, pero también necesitamos información porque se está trabajando en nuestro municipio y creo que deberíamos ser los primeros en saber lo relacionado con esta cuestión", ha justificado.

Además, ha recordado que están pendientes de las necesarias restituciones para compensar a la población por la construcción del embalse.

"No sabemos nada de las cuestiones que pusimos en una lista todos los grupos políticos del Ayuntamiento, consensuada con todas las asociaciones del pueblo. No sabemos en qué situación están, si están los temas avanzados o no y el estado del plan de restitución será uno de los temas que se abordarán en el encuentro solicitado con el presidente de CHE".

En el embalse de Almudévar, que tendrá una capacidad para almacenar 169,71 hectómetros cúbicos de agua, los caudales procedentes del Gállego que superen la capacidad del embalse de La Sotonera y los excedentes de la regulación del Cinca, se podrán almacenar en la nueva presa durante los periodos de mayor aportación, para ponerlos a disposición del sistema en los momentos de escasez.

El embalse de Almudévar forma parte del proyecto Biscarrués-Almudévar, que tiene como principal objetivo regular Riegos del Alto Aragón, permitiendo, por un lado la laminación de las avenidas del río Gállego y, por otro, aportar caudales al Sistema.